Wiemy ilu odbiorców zmieniło sprzedawcę gazu

W ubiegłym roku sprzedawcę gazu zmieniło 6 tys. odbiorców – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

W sumie – jak wynika z danych urzędu – ponad 298 tys. odbiorców kupuje w Polsce gaz od wybranego przez siebie sprzedawcę.

Dynamika zmian sprzedawcy gazu (wg liczby przełączeń) w podziale na odbiorców i układy pomiarowe / autor: URE

Jak pokazują dane, konsumenci decydowali się na zmianę sprzedawcy, mimo wprowadzenia w minionym roku szczególnych rozwiązań dla odbiorców. Z powodu rosnących cen gazu bowiem, ustawodawca zdecydował wprowadzić rozwiązania, które w 2023 r. miały chronić m.in. odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie z 2022 roku, czyli 200,17 zł/MWh. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r.

Odbiorcy gazu i energii elektrycznej mają swobodę wyboru dostawców od 2007 roku. Urząd przypomina, że w stosunku do gospodarstw domowych od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door”. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe nie mogą zawierać umów np. podczas wizyty w domu. Nie ogranicza to jednak możliwości zawarcia umowy na odległość (np. telefonicznie) lub w punkcie sprzedawcy np. w galerii handlowej.

rb