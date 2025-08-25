Co po podwyżkach podatków: cięcia wydatków społecznych?

W ostatnich dniach do mediów przedostały się informacje z resortu finansów, związane z przygotowywaniem projektu budżetu na 2026 rok, dotyczące znaczących podwyżek niektórych podatków – wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Otóż minister Domański proponuje podwyższenie stawki podatku dochodowego od banków i instytucji finansowych z dotychczasowych 19 proc. do 30 proc. w roku 2026 (później ta stawka miałaby być coroczne zmniejszana), gwałtownie miałaby wzrosnąć akcyza na napoje alkoholowe aż o 15 proc. w 2026 roku i o kolejne 10 proc. w 2027 roku (do tej pory rosła o 5 proc.), znacznie miałaby wzrosnąć akcyza na papierosy (wzrost o 3 zł na paczce papierosów), podwyższony miałby być podatek cukrowy, wzrosłaby także stawka podatku od wygranych z obecnie obowiązującej 10 proc. do 15 proc.). Wprowadzona zostanie także tzw. opłata reprograficzna w wysokości 2 proc. od wartości sprzętu elektronicznego takiego jak smartfony, laptopy czy telewizory, ale także papieru A3 i A4. Od 2026 roku będzie obowiązywała podwyższona podstawa do obliczenia składki zdrowotnej przez prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, z dotychczasowych 75 proc. minimalnego wynagrodzenia na 100 proc. minimalnego wynagrodzenia, co przy prognozowanej płacy minimalnej na poziomie 4,8 tys. zł składka ta wzrośnie z dotychczasowej kwoty 315 zł do kwoty 433 zł, a więc wzrośnie o 118 zł miesięcznie – wylicza dr Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl

Wyniki budżetu za 7 miesięcy tego roku, są zatrważające i to mimo przyzwoitego wzrostu gospodarczego, zarówno w I kw. wynoszącego 3,2 proc. PKB, jak i II kw. wstępnie szacowanego na 3,4 proc. PKB. Po tych 7. miesiącach deficyt budżetowy wynosi już blisko 157 mld zł

Rząd Tuska przygotowując budżet na 2026 rok, nerwowo poszukuje dodatkowych dochodów budżetowych. Być może także rząd zdecyduje się także zaproponować także cięcia w wydatkach na cele społeczne, bo „ostrzał artyleryjski” w tej sprawie przetoczył się już przez media wspierające rząd Donalda Tuska – przestrzega ekonomista.

Oprac. Sek

