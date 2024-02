Bieda zaciska pętlę. Ten kraj przeżywa masowy eksodus

Na Kubie, ogarniętej pogłębiającymi się niedoborami żywności i energii, dochodzi do masowych ucieczek z wyspy - informują niezależne media, podając, że tylko w styczniu odpłynęło z niej nielegalnie blisko 23 tys. osób.

Według danych amerykańskiej straży przybrzeżnej liczba uciekinierów z Kuby utrzymuje się od jesieni na poziomie przekraczającym 20 tys. imigrantów miesięcznie.

W sumie od października 2023 r. do końca stycznia do granic USA poprzez Meksyk, jak też drogą morską do brzegów Florydy, dotarło łącznie 86,1 tys. Kubańczyków.