Iran u progu USA? Instaluje się na Kubie

Iran będzie korzystał z portów morskich Kuby; celem jest rozwój infrastruktury na wyspie i pogłębienie współpracy z państwami Morza Karaibskiego - podały w środę media w obu krajach. Relacje Iranu i Kuby zacieśniły się w ostatnich miesiącach.

Oprócz niezależnych mediów kubańskich wiadomość tę potwierdziły media w Iranie, m.in. agencja prasowa Irna, cytujące szefa tamtejszej Organizacji ds. Portów i Polityki Morskiej Alego Akbara Safaeia.

Iran instaluje się na Kubie

Jak ustalił portal 14ymedio, Iran zamierza korzystać z infrastruktury morskiej Kuby, aby „zaspokoić popyt państw południowoamerykańskich” w zakresie handlu morskiego i transportu. Ponadto inwestycje w kubańskie porty ma służyć Teheranowi do „umocnienia związków z zaprzyjaźnionymi krajami”, w szczególności z Wenezuelą. Portal ustalił, że w ostatnim czasie Iran przekazał temu państwu trzy statki.

14ymedio przypomniał, że w ostatnich miesiącach dochodziło do częstych spotkań przedstawicieli władz Iranu i Kuby, m.in. w grudniu prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel udał się do Teheranu, gdzie strony zobowiązały się do współpracy w „ramach gospodarki oporu służącej zwalczaniu imperializmu USA”.

Z kolei w sobotę w Teheranie kubański minister transportu Eduardo Rodriguez Davila spotkał się ze swoim irańskim odpowiednikiem (…). Strona kubańska poprosiła o możliwość korzystania z portów i jednostek żeglugi Iranu w celu eksportowania kubańskich produktów.

Nowe umowy

Podczas sobotniego spotkania rząd Kuby zawarł też umowę z irańską spółką Wagon Pars na zakup części oraz naprawę wagonów kolejowych w kraju.

Dodatkowo zawarto porozumienie w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć w sferze usług technicznych oraz inżynieryjnych w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, a także kolejowej.

Marcin Zatyka

PAP/ as/