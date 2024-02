Na rocznicę ataku - paraliż rosyjskiej metalurgii

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wraz z ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR) przeprowadziły atak na kombinat metalurgiczny w Lipiecku na zachodzie Rosji – poinformowała w sobotę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródło rządowe.

„To jeden z największych kombinatów metalurgicznych w Rosji, produkujący na potrzeby przemysłu obronnego Rosji i realizujący dużo państwowych zamówień. Surowiec z tego przedsiębiorstwa jest wykorzystywany do produkcji rosyjskich rakiet, artylerii, dronów itd.” – przekazało wspomniane źródło.

Pożar i ewakuacja

Według ukraińskich służb specjalnych w kombinacie wybuchł duży pożar, po czym przystąpiono do ewakuacji pracowników. Ukraińskie drony trafiły w instalacje służące do schładzania nieoczyszczonego gazu koksowniczego, co może na długi czas wstrzymać cały proces produkcyjny.

Agencja UNIAN podała, że mieszkańcy Lipiecka poinformowali w nocy z piątku na sobotę o odgłosach wybuchów. Według nich było widać dym w okolicy Nowolipieckiego Kombinatu Metalurgicznego.

A Rosjanie swoje

Gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow powiadomił w nocy, że pożar wybuchł tylko w jednym warsztacie, szybko go ugaszono i nikt nie ucierpiał.

Właścicielem kombinatu jest Władimir Lisin, rosyjski oligarcha związany z Władimirem Putinem. Według szacunków magazynu „Forbes” Lisin to jeden z trzech najbogatszych ludzi w Rosji.

