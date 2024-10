Rosjanie stracili pilota wartego 10 milionów dolarów

W okolicach Briańska, na zachodzie Rosji, znaleziono zabitego szefa sztabu eskadry lotniczej i pilota rosyjskiego 52. pułku ciężkich bombowców, który brał udział w ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku, w środkowej Ukrainie, w którym zginęły 22 osoby - przekazał w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Oficer został najpewniej uśmiercony uderzeniami młotka.

Zemsta za bombardowania ukraińskich miast

„Dmitrij Golenkow był pilotem 52. Pułku Ciężkich Bombowców Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, stacjonującego na lotnisku Szajkowka i mającego na wyposażeniu bombowce Tu-22M3” - napisał HUR na Telegramie.

https://tinyurl.com/34ay2c84

Według HUR zbrodniarz brał udział w atakach rakietowych na ukraińskie cele cywilne, w tym centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. W czasie ataku 27 czerwca 2022 r. w centrum handlowym znajdowało się około 1000 osób; zginęły 22 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

„Golenkow był również odpowiedzialny za atak rakietowy na budynek mieszkalny w Dnieprze 14 stycznia 2023 r., w którym zginęło 46 ukraińskich cywilów, w tym sześcioro dzieci. Zwłoki rosyjskiego zbrodniarza wojennego Dmitrija Golenkowa zostały znalezione z licznymi obrażeniami głowy, prawdopodobnie od uderzeń młotkiem” - zaznaczono w komunikacie HUR.

Człowiek wart co najmniej 10 mln dolarów

Autorzy komunikatu Wywiad Wojskowego Ukrainy choć nie określili odpowiedzialnych za tę śmierć, ale wątek nalotów wskazuje, że chodzi o ich działania, choć w grę może wchodzić też czyn kryminalny.

Warto podkreślić, jak wielowymiarową bolesną stratę poniosła rosyjska armia. Wspomnieć trzeba o co najmniej czterech jej wymiarach.

Po pierwsze – to potężny cios prestiżowy i psychologiczny: na terytorium rosyjskim zginął wysoki rangą oficer specjalnej jednostki lotnictwa, której teren i personel jest z założenia szczególnie chroniony.

Po drugie udało się wyeliminować oficera o wyjątkowej wiedzy i bardzo specjalistycznych kwalifikacjach szefa sztabu jednostki Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

Po trzecie Rosjanie stracili członka bardzo elitarnego grona pilotów strategicznych bombowców, które w Rosji , jak się szacuje, może liczyć nie więcej niż 180-200 ludzi. Pilotów strategicznych bombowców jest tak niewielu, bo jest to grupa szczególnie starannie selekcjonowana i szkolona do posługiwania się wyjątkowym sprzętem do wykonywania wyjątkowych zadań. A zatem jest to też wyjątkowo drogi proces wyszkolenia i utrzymywania umiejętności lotniczych takich żołnierzy. Dla przykładu szacuje się, że wyszkolenie pilota bombowca w US Airforce w 2023 r. kosztowało prawie 12 mln dolarów. Danych rosyjskich w tej materii nie ma, ale można bezpieczenie przyjąć, że wyszkolenie rosyjskiego pilota to kwota sięgająca 10 mln dolarów.

W każdym z tych wymiarów strata Rosjan jest bardzo dotkliwa i bardzo kosztowna.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP), AS, sek

