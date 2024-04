Uwaga na portfel! Opłaty za wodę i ścieki ostro w górę?

Rady gmin będą znów zatwierdzać wysokość taryf za wodę i ścieki - wynika z założeń nowelizacji ustawy, którą przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Rząd Donalda Tuska wraca do zasad, które obowiązywały przed reformą wprowadzoną w 2017 roku przez PiS – pisze portal money.pl

Powrót do sytuacji, gdy to rady gmin mają wyłączną kompetencję do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, przewidują przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury. Plan zmian trafił już do wykazu prac legislacyjnych rządu. (…) Dzięki temu samorządy będą mogły podnieść stawki za wodę i ścieki, o co w Wodach Polskich zabiegały od lat – pisze portal money.pl

Taryfy mają być zatwierdzane w drodze uchwały rady gminy. PGW Wody Polskie będą miały natomiast kompetencje do ingerencji w proces zatwierdzania taryf, tylko jeżeli będą one ustalane na poziomie znacznie wyższym od średniego w danym regionie wodnym. Ma to zapewnić ustawową ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że odpowiedni projekt zostanie przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

»» Więcej czytaj na portalu money.pl w publikacji Będzie uderzenie w portfele? Rząd „odkręca” reformę opłat za wodę i ścieki

Szydło: „ceny będą praktycznie dowolne”

Dziś pojawiły się doniesienia o planach uwolnienia cen wody i ścieków. Od 2017 roku wzrost cen był powstrzymywany przez rząd PiS. Tusk nie przejmuje się takimi drobnostkami, jak portfele Polaków, dlatego zamierza wkrótce (plan zmian trafił już do wykazu prac legislacyjnych rządu) przywrócić system umożliwiający samorządom ustanawiać praktycznie dowolne ceny – ostrzega we wpisie na platformie X była premier Beata Szydło, komentując doniesienia portalu money.pl.

Oprac. sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela odstąpi od podatku od aut spalinowych? Co w zamian?

Ukraina nie odpuści. Czeka nas czołowe zderzenie

Naukowcy jasno: Wpływ człowieka na klimat - niewielki!