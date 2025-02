Podwyżka za wodę i ścieki. Obejmie tych mieszkańców

Łączna cena za wodę i ścieki w Gdańsku wzrośnie o ok. 10 proc. od 18 lutego. Nowością będzie opłata abonamentowa wprowadzona zgodnie z zaleceniem PGW Wody Polskie – poinformowała spółka Gdańskie Wodociągi.

Rzeczniczka prasowa Gdańskich Wodociągów Magdalena Kiljan poinformowała w przesłanym komunikacie, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nowe stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gdańska, na okres trzech lat. Nowa taryfa wejdzie w życie 18 lutego br.

Jak tłumaczy Kiljan, w pierwszym roku obowiązywania nowych stawek gospodarstwa domowe w Gdańsku zapłacą 5,64 zł za metr sześcienny wody i 7,28 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków.

Wzrost cen energii o 75,1 proc.!

Rzeczniczka podkreśliła ponadto, że na zmianę cen usług mają wpływ czynniki ekonomiczne, niezależne od Gdańskich Wodociągów.

„Spółka mierzyła się w ostatnich latach z drastycznym wzrostem kosztów, tj.: 52,3 proc. wzrostem cen energii elektrycznej, 75,1 proc. wzrostem cen materiałów chemicznych niezbędnych do produkcji i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, a także 41,2 proc. wzrostem kosztów związanych z wywozem osadów i 33,7 proc. wzrostem pensji minimalnej” – wymieniła przedstawicielka Gdańskich Wodociągów. Dodała też, że 27,4 proc. wyniosła skumulowana inflacja w okresie 2022 – 2023 r.

Nowością, jak przekazała spółka, będzie opłata abonamentowa wprowadzona zgodnie z zaleceniem Wód Polskich.

Wysokość opłaty abonamentowej za wodę i ścieki zależeć będzie od rodzaju usług, z których klient korzysta (sama woda, woda i ścieki albo same ścieki), rodzaju faktury (papierowa, elektroniczna), rodzaju podlicznika na wodę bezpowrotnie zużytą (bez nakładki radiowej i z nakładką radiową). Klient będzie przypisany do odpowiedniej grupy automatycznie w zależności od rodzaju świadczonej mu usługi oraz sposobu rozliczania – przekazała Magdalena Kiljan.

Wyjaśniła, że klienci indywidualni, których spółka ma 23 tys., rozliczani są co 3 miesiące i opłatę abonamentową otrzymają do każdego rachunku.

Wspólnoty mieszkaniowe (rozliczane co dwa miesiące) i spółdzielnie mieszkaniowe (rozliczane co miesiąc) otrzymają opłatę abonamentową do każdego rachunku i będą ją dzielić pomiędzy gospodarstwa domowe – poinformowała rzeczniczka Gdańskich Wodociągów.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Program gospodarczy, którego nie ma

Katastrofalny solarny niewypał

Węglowy rekord nad Renem

»»Oto Polska Tuska: Polska lewica odcięta od dolarów - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24