Czy nadchodzi kataster? „To oznaczałoby rewolucję”

OECD rekomenduje Polsce wprowadzenie progresywnego podatku od nieruchomości powiązanego z jej wartością - podano w raporcie OECD poświęconemu Polsce. Organizacja postuluje również wprowadzenie podatku od pojazdów spalinowych i ograniczenie stosowania preferencyjnych stawek VAT – wskazuje portal money.pl

„Polska powinna przejść na system opodatkowania nieruchomości oparty na jej wartości, stosowany w większości krajów OECD, który dokładniej odzwierciedlałby wartość gruntów i byłby bardziej progresywny i wydajny. Obecny system jest słabym wskaźnikiem zamożności i zdolności płatniczej podatników, ponieważ nie uwzględnia innych (niż powierzchnia - przyp. red.) cech nieruchomości i jej lokalizacji, która jest kluczowym czynnikiem determinującym jej wartość” - stwierdza OECD w raporcie poświęconym Polsce.

Byłaby to rewolucyjna zmiana, która wymagałaby dobrego przygotowania i niemałych nakładów. Eksperci od dawna zwracają uwagę, że w Polsce nie ma nawet jednolitego systemu informacji o nieruchomościach. A by na poważnie zająć się zmianami w podatkach, trzeba najpierw uporządkować ewidencję gruntów i budynków oraz usprawnić przepływu danych np. między księgami wieczystymi, ewidencją gruntów i budynków oraz rejestrami PESEL i REGON – podkreśla money.pl.

OECD to niejedyna organizacja, która zaleca Polsce zmianę podatku od nieruchomości. To samo rekomenduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Proponuje „zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości do poziomu podobnego jak w innych krajach UE”. Na tym jednak MFW nie poprzestaje. W raporcie, który ukazał się jesienią 2024 r. rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego. Podobne zalecenia MFW w sprawie podatku katastralnego i generalnie wyższego opodatkowania majątku, pojawiły się w marcu oraz w czerwcu 2023 r. - przypomina money.pl.

