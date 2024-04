Rosja uszczelnia system. Trudniej wywinąć się od poboru

Rząd rosyjski opublikował rozporządzenie, które wprowadza elektroniczne wezwania do wojska. Automatycznie wejdą też w życie związane z tym ograniczenia, dotyczące wyjazdu z kraju i niektórych innych praw obywatelskich.

Jak poinformował niezależny portal Meduza, opublikowane w sobotę rozporządzenie dotyczy zasad funkcjonowania dwóch elektronicznych baz danych: rejestru akt wojskowych i związanego z nim rejestru wezwań.

Wojskowy rejestr poborowych

Wojskowy rejestr oficjalnie zacznie działać 1 listopada 2024 r. W ślad za wysłaniem elektronicznego wezwania do wojska na indywidualny adres na platformie Służby Państwowe (odpowiednik polskiego serwisu mObywatel) wysłane będzie wezwanie w wersji papierowej.

Informacja przekazana na konto wezwanego zostanie też rozesłana do innych instytucji państwowych, które na mocy rozporządzenia będą zaangażowane w jego egzekwowanie. Nie później niż po siedmiu dniach wezwanie zostanie uznane za doręczone (bez względu na to, czy adresat to potwierdzi), a zakazy z nim związane zaczną automatycznie obowiązywać.

Zakaz wyjazdu z kraju

Pierwszy zakaz dotyczy opuszczania Rosji. Jeżeli poborowy nie zgłosi się w ciągu 20 dni do komisariatu wojskowego, nie będzie mógł też zarejestrować się jako indywidualny przedsiębiorca, obracać nieruchomościami, prowadzić samochodu i zaciągać kredytów.

Obecnie poborowi mogą opuścić Rosję, gdyż komisariaty wojskowe i straż graniczna nie dysponują kanałami wymiany informacji. Wraz z uruchomieniem rejestru osoby, do których wysłano wezwanie, nie będą mogły opuścić kraju do czasu stawienia się w komisariacie wojskowym. Nie będą też mogły otrzymać paszportu.

Przetestowane w Petersburgu i Moskwie

14 kwietnia 2023 r. Władimir Putin podpisał ustawę, która zrównała ważność wezwań elektronicznych i papierowymi, wprowadziła utworzenie rejestru poborowego i zamknęła granice dla uchylających się od służby wojskowej.

Poinformowano wówczas, że wysyłanie wezwań elektronicznych w Rosji w trybie testowym rozpocznie się już podczas poboru wiosennego 2023 r. – w szczególności poborowi do służby wojskowej będą powoływani do służby wojskowej za pośrednictwem portalu Służby Państwowe w Moskwie.

Komisarz wojskowy stolicy Rosji Maksym Loktiew powiedział, że w Moskwie poborowi mieszkający poza miejscem zameldowania są śledzeni za pomocą miejskiego systemu monitoringu.

20 kwietnia 2023 roku poinformowano, że w trybie testowym w Petersburgu w ramach wiosennego poboru w Rosji zaczęto wysyłać także wezwania elektroniczne.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

KPO w poślizgu. Tusk zarządza potężne zmiany

Ile zarabiał Daniel Obajtek? Orlen ujawnia

Premier Tusk nie ma auta i mieszkania

Miotła Tuska. Personalny huragan w Alior Banku