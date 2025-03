"Na granicy". Zełenski: Rosja planuje atak na obwód sumski

Ukraińska armia nie została okrążona przez Rosjan w obwodzie kurskim, jednak siły przeciwnika gromadzą się przy granicy, by uderzyć w obwód sumski – oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Widzimy (…) obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy Ukrainy, gdzie rosyjska armia gromadzi siły. Wskazuje to na chęć uderzenia w nasz obwód sumski” – napisał Zełenski w Telegramie.

Co planuje Rosja?

„Będziemy temu przeciwdziałać. Chciałbym, aby wszyscy nasi partnerzy zrozumieli, co planuje (przywódca Rosji Władimir) Putin, do czego się przygotowuje i co będzie ignorował. Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza dalej ignorować dyplomację. Przedłużanie wojny przez Rosję jest oczywiste. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom wszystkie prawdziwe informacje na temat sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy” – podkreślił.

Przekaz od naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy

Prezydent poinformował, że wysłuchał informacji o sytuacji na linii frontu, którą przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.

„Stabilizuje się sytuacja na kierunku pokrowskim. Oddzielnie, jeśli chodzi o obwód kurski. Operacja naszych sił w niektórych rejonach obwodu kurskiego jest kontynuowana. Jednostki wykonują swoje zadania dokładnie tak, jak jest to wymagane. Dzięki siłom ukraińskim w obwodzie kurskim znaczna część sił rosyjskich została wycofana z innych obszarów. Nasze wojska nadal powstrzymują odpowiednie grupy Rosji i Korei Północnej w regionie Kurska. Nasze wojska nie są otoczone” – zapewnił Zełenski.

Zdanie Putina

W czwartek Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się w pełnej izolacji w obwodzie kurskim. Prezydent USA Donald Trump, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały „całkowicie okrążone” przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przez Tuska sto milionów euro trafi do innych

Jak w Northvolt wyparowało 15 mld dol.

Nie ma przeszkód dla złota!

»»Skok Von der Leyen na oszczędności Polaków – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24