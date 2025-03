Nie ma zmiłuj! Powołanie na ćwiczenia wojskowe nieodwołalne

Czy powinna istnieć możliwość prawna zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji o powołaniu do służby wojskowej lub na ćwiczenia rezerwy? takie zapytanie wpłynęło do Ministerstwa Obrony Narodowej. Odpowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości.

Jak pisze piątkowa „Rzeczpospolita”, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jan Warzecha, w interpelacji poselskiej zwrócił uwagę na brak możliwości zaskarżenia decyzji o powołaniu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz na ćwiczenia wojskowe. W tym zakresie wskazał na przepisy ustawy o obronie Ojczyzny. Dodał, że osoby powołane do służby wojskowej, w tym kobiety w ciąży czy opiekunowie osób obłożnie chorych, nie mają możliwości zaskarżenia takich decyzji do sądu administracyjnego”.

Zasadnicza kwestia

Gazeta informuje, że poseł PiS zapytał wprost, czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach, mających na celu umożliwienie zaskarżania decyzji o powołaniu do służby wojskowej.

Zero-jedynkowa odpowiedź

„Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny, skarga do właściwego sądu administracyjnego nie może być wniesiona m.in. na decyzje w sprawach powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych„. I kropka.

Źródło: Rzeczpospolita

Oprac. GS

