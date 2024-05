Zamach na premiera. Robert Fico postrzelony

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rannego przewieziono do szpitala. Jego życie jest zagrożone. Domniemany napastnik został spacyfikowany i zatrzymany przez policję.

Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów.

Stan bardzo poważny

Stacja telewizyjna TA3 podała, że polityk został postrzelony w brzuch.

Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi, przenieśli go do samochodu i odjechali do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, czyli do najbliższego dużego miasta od miejsca zamachu. Stan rannego ma być bardzo poważny. Według niektórych informacji, jego życie jest zagrożone. Nie zdecydowano się więc na przewiezienie szefa rządu do Bratysławy.

Policja otoczyła kordonem okolicę, a Dom Kultury został ewakuowany. O bezpieczeństwo pozostałych członków rządu zadbała ochrona.

Nowy rząd Słowacji ostro o Ukrainie

W październiku 2023 roku Robert Fico został premierem Słowacji po raz trzeci. Wcześniej był szefem rządu w latach 2006-2010 i 2012-2018.

Politycy zszokowani

Atak „z całą stanowczością” potępiła prezydent Słowacji Zuzana Caputova.

„Jestem całkowicie zszokowana dzisiejszym brutalnym i lekkomyślnym atakiem na premiera Słowacji Roberta Fico, który potępiam z całą stanowczością. Życzę mu dużo siły w tym krytycznym momencie i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są także z jego rodziną i bliskimi” - przekazała w mediach społecznościowych pani prezydent.

Na wieść o zamachu z Europy zaczęły napływać słowa oburzenia i wsparcia. Także z Polski.

Pezydent Andrzej Duda napisał na platformie X: „Jestem zszokowany zamachem na premiera Roberta Fico. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem Słowacji”.

„Zszokowany” jest także premier Donald Tusk. „Szokujące wieści ze Słowacji. Robercie, myślami jestem z Tobą w tej bardzo trudnej chwili.”

Były szef rządu Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na „straszne wieści ze Słowacji”.

„Straszne wieści ze Słowacji w sprawie próby zamachu na premiera Roberta Fico. Robercie, myślami jestem z Tobą”.

W we wpisach szefów państw i rządów powtarzało się słowo: szokujące. Tak zamach określił Petr Fiala, premier Czech, a ursula von der Leyen zaznaczyła, że atak na Fico to „akt przemocy, który podważa demokrację”.

PAP/X/bz

