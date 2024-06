Robert Fico: nikt nie widzi agresji ze strony opozycji

Premier Słowacji Robert Fico, który był celem nieudanego zamachu, wygłosił pierwsze oświadczenie od 15 maja, gdy został ranny. Oznajmił, że wybacza Jurajowi C., który do niego strzelał. Określił go jako posłańca zła i nienawiści, rozpętanej przez opozycję do „rozmiarów niemożliwych do opanowania”.

Nie mam powodu, by wierzyć, że był to atak samotnej, obłąkanej osoby - ocenił Fico.

Ujawnił, że kilka tygodni wcześniej ostrzegał swoich ministrów o możliwym zamachu na kogoś z obozu rządowego.

Nie, nie miałem żadnych informacji wywiadowczych, ale moje 32-letnie doświadczenie w polityce ostrzegło mnie - zauważył.

Odniósł się też do aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, podkreślając, że nie zgadza się z polityką „jedynie słusznego poglądu”, którą teraz, jego zdaniem forsują niektóre z najważniejszych zachodnich demokracji.

Według niego nikt nie dostrzegał agresji ze strony jego przeciwników politycznych.

Ani media, ani organizacje pozarządowe, ani głowa państwa, ani Bruksela, ani NATO - oświadczył Fico.

W ocenie szefa rządu nienawiść i agresja osiągnęły apogeum po sukcesie Petra Pellegriniego w kwietniowych wyborach prezydenckich. Fico oznajmił, że jeśli obecna opozycja będzie nadal podejmować takie działania, „horror 15 maja” będzie kontynuowany, a „ofiar będzie więcej”.

W pierwszym komentarzu po opublikowaniu nagrania premiera, lider opozycyjnej partii Postępowa Słowacja (PS) Michal Szimeczka ocenił, że było ono rozczarowujące.

Cieszę się, że Robert Fico czuje się lepiej. Niestety, w jego polityce nic się nie zmieniło - zauważył.

Obserwatorzy zwrócili uwagę, że wystąpienie rannego premiera zostało opublikowane tuż przed zakończeniem kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego. Słowacy będą wybierać europarlamentarzystów w sobotę. Ostatnie sondaże przewidywały niewielką wygraną partii Ficy nad opozycyjnym PS.

Piotr Górecki (PAP)/bz

