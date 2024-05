Aerostaty będą obserwować wschodnią granicę Polski

Polskie wojsko otrzyma cztery aerostaty radarowej obserwacji obiektów w powietrzu i na powierzchni. Zostaną one rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w tej sprawie umowę o wartości 960 mln dol. Zakup zostanie sfinansowany z pożyczki rządu USA w procedurze Foreign Military Financing.

Cztery balony na uwięzi z podwieszonymi radarami uzupełnią obecny system obrony powietrznej i rozpoznania. Aerostaty, które mogą wykrywać obiekty – w tym samoloty, drony, jednostki nawodne i pociski rakietowe - na odległość ponad 300 km, zostaną rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski.

Rozpoznanie, radiolokacja, wszystkie działania związane z obrazowaniem, namierzaniem celów to klucz do jak najlepszego przygotowania się, klucz de facto do zwycięstwa - mówił szef MON.