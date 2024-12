"Husarze" już czekają na naszych pilotów [ZDJĘCIA]

Pierwsza para polskich myśliwców piątej generacji F-35A Lightning II przybyła 23 grudnia br. do bazy lotniczej Ebbing Air National Guard w Fort Smith. Odrzutowce należą do Sił Zbrojnych RP i będą teraz służyły do szkolenia polskich pilotów myśliwców w zakresie ich obsługi.

Szachownica na usterzeniu - nie ma wątpliwości, że to polski myśliwiec F-35 / autor: materiały prasowe Lockheed Martin

„Przybycie pierwszych polskich F-35 jest kamieniem milowym dla naszego stanu, kraju i naszych sojuszników, którzy będą szkolić się z ich obsługi, tutaj - w bazie lotniczej Ebbing Air National Guard” — powiedział generał brygady Chad Bridges.

Husarz startuje do lotu w bazie lotniczej Ebbing Air National Guard, Arkansas, USA

Polski myśliwiec F-35A już w powietrzu. Baza Ebbing Air National Guard, Arkansas, USA / autor: materiały prasowe Lockheed Martin

85th Fighter Group Sił Powietrznych USA, najemca Bazy Ebbing Air National Guard, przeprowadzi szkolenie pilotów F-35 w ramach programu Foreign Military Sales.

Polski myśliwiec F-35 w locie treningowym. Bazy Ebbing Air National Guard, Arkansas, USA / autor: materiały prasowe Lockheed Martin

Źródło: tekst Johna Oldhama na portalu www.nationalguard.mil

