GIS ostrzega – masz ten napój w domu, lepiej go zwróć!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał niezwykle pilne oświadczenie dotyczące butelki napoju bezalkoholowego znanej marki. Jak podają, istnieje niebezpieczeństwo jej wybuchu.

Zagrożenie uszczerbku na zdrowiu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta bezpośrednio do GIS-u , podjęto odpowiednie kroki mające na celu natychmiastowe wycofanie z obrotu bezalkoholowego trunku znanego producenta. Jak czytamy w oświadczeniu – w procesie technologicznym produkt omyłkowo wysycono zbyt dużym stężeniem dwutlenku węgla, co w konsekwencji może skutkować niebezpiecznym dla zdrowia konsumentów wybuchem.

Szczegóły wycofanej partii

Ostrzeżenie dotyczy napoju wyprodukowanego przez Browar Kormoran Sp. Z o.o. z siedzibą przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 2 w Olsztynie:

Nazwa produktu: Kormoran Radler Gorzka Pomarańcza bezalkoholowy napój piwny

Pojemność butelki: 500 ml,

Data minimalnej trwałości: 22.01.2025,

Numer partii: 22.01.2025/A24/3,

Kod kreskowy EAN 590252811828.

Masz go w domu? Zobacz co z nim zrobić

Zarówno Główny Inspektorat Sanitarny i Browar Kormoran Sp. z o.o. apelują o ostrożne obchodzenie się z wadliwym produktem. Przede wszystkim zabronione jest jego wstrząsanie lub przewożenie luzem, gdyż każdy gwałtowany ruch może doprowadzić do reakcji łańcuchowej i końcowej eksplozji butelki oraz poniesienia obrażeń odłamkami rozbitego szkła. Klienci, z nabytym wadliwy napój bezalkoholowy proszeni są o nieotwieranie i niespożywanie zawartości butelki. Należy go wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, a konsumenci otrzymają zwrot poniesionych kosztów.

Filip Siódmiak

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niebywałe! Polska firma paliwowa lepsza niż Shell i MOL

Jak luksusowe marki nabierają klientów

Most przez Narew o niebo tańszy od kładki Trzaskowskiego!

Budżet państwa - jesień będzie gorąca