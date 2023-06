UWAGA Robisz spaghetti? Tą łyżką się zatrujesz!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące wykrycia substancji szkodliwych dla zdrowia w łyżce do spaghetti. Poinformowano, że w wyniku używania tego produktu dochodzi do migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do żywności.

Chodzi o produkt - łyżka do spaghetti, KMT Style - o numerze partii: 5403512 z kodem kreskowym 8435545735124.

Dystrybutorem jest KUOMAO TRADE Poland, Sp. z o.o., Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska.

„W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością” - czytamy w komunikacie. Wyjaśniono, że „pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności”.

GIS podał, że „przedsiębiorca niezwłocznie wdroży procedurę wycofania ww. produktu z obrotu”.

Zaznaczono w komunikacie, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

PAP/ as/