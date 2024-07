Chińczycy znowu prowokują Tajwan!

Chiński lotniskowiec Shandong przepłynął w pobliżu północnych Filipin w drodze na ćwiczenia na Pacyfiku - przekazał w środę rano tajwański minister obrony. Krótko potem resort poinformował o wykryciu 37 chińskich samolotów, które poleciały w kierunku okrętu.

Samoloty, które wykryto ok. godz. 5.20 (23.20 we wtorek w Polsce), „skierowały się na zachodni Pacyfik przez naszą południową i południowo-wschodnią przestrzeń powietrzną, gdzie dołączyły do lotniskowca Shandong, z którym będą realizować wspólne szkolenie morsko-powietrzne” - podało w oświadczeniu ministerstwo obrony w Tajpej.

„ Pełne rozeznanie”

We wcześniejszej rozmowie z dziennikarzami minister obrony Wellington Koo zapewnił, że ma „pełne rozeznanie” dotyczące ruchów chińskiej armii, i zwrócił uwagę, że lotniskowiec Shandong obrał inną niż zazwyczaj trasę w drodze na Pacyfik.

Do przemieszczania grup uderzeniowych lotniskowców i niszczycieli na otwarty ocean chińska marynarka wojenna zwykle wykorzystywała kanał Bashi oddzielający Filipiny od Tajwanu. Ta droga morska uważana jest za „punkt strategiczny” dla ruchu statków między zachodnim Pacyfikiem a Morzem Południowochińskim.

Zamiast tego okręt „popłynął dalej na południe przez kanał Balingtang w kierunku zachodniego Pacyfiku” - powiedział Koo, odnosząc się do drogi wodnej na północ od filipińskiej wyspy Babuyan.

Zaniepokojenie rozmieszczeniem chińskiej grupy lotniskowców wyraziło filipińskie wojsko.

„Podkreślamy znaczenie utrzymania pokoju i stabilności w regionie i wzywamy wszystkie strony do przestrzegania międzynarodowych praw i norm” - powiedział rzecznik Francel Margareth Padilla.

Obecność lotniskowca odnotowały we wtorek także Japońskie Siły Samoobrony. W oświadczeniu podano, że Shandong w eskorcie dwóch niszczycieli rakietowych i fregaty przepłynął ok. 500 km na południe od wyspy Okinawa.

Chiny coraz śmielsze

Agencja Reutera zwraca uwagę, że chińska armia intensyfikuje swoją obecność w regionie przed zaplanowanymi na 22 lipca manewrami wojskowymi „Han Kuang” organizowanymi przez Tajwan.

Chiny nigdy nie sprawowały władzy nad Tajwanem, ale twierdzą, że rządzona demokratycznie wyspa jest częścią ich terytorium, i nie wykluczają możliwości przejęcia jej siłą.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te, którego władze w Pekinie określają mianem separatysty, przekonywał w środę podczas spotkania z nowym wysłannikiem (ambasadorem) USA Raymondem Greenem, że „w obliczu ciągłych wyzwań ze strony chińskiej i prób zmiany” statusu quo w Cieśninie Tajwańskiej jego rząd będzie dążył do jego utrzymania.

PAP/ as/