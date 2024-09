Tusk wiedział o nadchodzącej powodzi? Sensacje z IMGW!

Donald Tusk w piątek 13 września deklarował, że prognozy dotyczące powodzi są dobre i zagrożenie jest niewielkie. Tymczasem już w weekend południe Polski zostało zalane. Czy premier mijał się z prawdą? Rzecznik IMGW rzuca nowy trop!

Jak wskazuje portal wPolityce.pl: Grzegorz Walijewski, który pełni funkcję rzecznika IMGiW, wystąpił na antenie TVP Info, gdzie przedstawił, jak wyglądała sytuacja związana z ostrzeżeniami ws. powodzi. Walijewski krok po kroku opisał, jak działała instytucja, którą reprezentuje. Wyłaniający się z jego słów obraz jest problematyczny dla premiera!

Jak wyliczał rzecznik:

Może skupię się na faktach. W środę (11 września – przyp. red.) wydaliśmy ostrzeżenie trzeciego stopnia dla południa kraju. Zarówno hydrologiczne jak i meteorologiczne. To oznacza, że zagraża to zdrowiu i życiu. Były tam rozpisane konkretne daty, z konkretnymi wartościami. I chwilę później słyszeliśmy, może to trochę źle było zinterpretowane, ale m.in. włodarze Wrocławia mówili, że może spaść ponad 350 mm, więc może to być rekord. I faktycznie tak się stało. Akurat tutaj, we Wrocławiu, troszeczkę źle to odczytano, bo to 350 miało spaść na południu województwa dolnośląskiego. Te ostrzeżenia, które zostały wydane w środę bardzo dobrze się sprawdziły. Oczywiście w ślad za ostrzeżeniami o intensywnych opadach deszczu wydane zostały również wydane ostrzeżenia hydrologiczne, więc tak naprawdę w środę cała akcja była już rozpoczęta. W poniedziałek już w naszych social mediach… a we wtorek użyliśmy słowa „powodzie”