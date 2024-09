Jakie straty po powodzi? Kwota szokuje!

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń poinformował w sobotę, że wstępne straty wskutek powodzi w woj. dolnośląskim szacowane są na 3 mld 655 mln zł. Zaznaczył, że dane te nie są ostateczne, bo część powiatów nadal walczy z żywiołem.

W sobotnim posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu wzięli udział m.in. wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Miliardy strat

Awiżeń przedstawił wstępne szacunki strat w woj. dolnośląskim. Wynoszą one 3 mld 655 mln zł. Dane te obejmują 25 powiatów i dwa miasta na prawach powiatu – wojewoda zastrzegł, że część powiatów nadal walczy z żywiołem i trudno oszacować straty.

Jakie wsparcie?

Poinformował, że w piątek do godz. 19.30 gminy otrzymały 37,5 mln zł na zasiłki. Mówił także o 4 tys. szczepionek, które trafiły do powiatowych sanepidów. Przekazano również 6400 sztuk tabletek do dezynfekcji.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że noc z piątku na sobotę w mieście przebiegła bez incydentów – obserwowane są m.in. wały w dolinie Bystrzycy, w których nie notowano przesiąków. Powiedział też, że woda w mieście ciągle nadaje się do spożycia.

Dolny Śląsk od ubiegłego tygodnia zmaga się z powodzią. Najbardziej ucierpiały regiony przygraniczne z Czechami, jak Stronie Śląskie, Kłodzko i Lądek-Zdrój.

PAP/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy na Bałtyku się zagotuje? „Element działań hybrydowych”

Dyskonty regularnie okradane. W roli głównej Ukraińcy

Niemieckie służby kontrolują polskie tiry na granicy

»» Rozmowa z prof. Zbigniewem Krysiakiem o ideologicznych pomysłach Brukseli na gospodarkę na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: