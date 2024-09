Powódź: W tym regionie sytuacja się uspokaja

Wojewoda opolska Monika Jurek poinformowała, że noc z piątku na sobotę w województwie przebiegła w miarę spokojnie. O działaniach służb w będących w trudnej sytuacji Głuchołazach i Lewinie Brzeskim poinformowali miejscowi komendanci PSP.

Wojewoda opolska Monika Jurek wzięła udział w sobotnim posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Z ulgą mogę powiedzieć, że ostatnia noc w woj. opolskim przebiegła w miarę spokojnie.

Służby wciąż działają

Jurek poinformowała o działaniu służb w województwie. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny czuwało ubiegłej nocy i w ostatnim okresie 729 policjantów, 632 strażaków i ponad 2,5 tys. żołnierzy zarówno tych z wojsk operacyjnych, jak i z WOT.

Działania ratunkowe chyba mamy już za sobą – teraz kwestia odbudowy i niesienia pomocy.

Poinformowała jednocześnie o potrzebie rozszerzenia powierzchni opolskiego hubu logistycznego, który podczas akcji działa – jak mówiła wojewoda – „pełną parą”.

Co z Głuchołazami?

O sytuacji w Głuchołazach informował zastępca wojewódzkiego komendanta PSP w Opolu Arkadiusz Kuśmierski – od piątku pełnomocnik MSWiA w tej miejscowości.

Kuśmierski podał, że prace służb w Głuchołazach skupiają się na udrażnianiu przejazdu do kluczowych dla nich miejsc, z których możliwe będzie awaryjne uruchomienie zbiorników wodnych tak, by odpompowywanej wody nie przewozić do nich cysternami. „Zadanie jest trudne, ale myślę, że wykonalne” – mówił komendant.

Powiedział też, że rozpoczęto prace na Białej Głuchołaskiej.

Ściągamy dużą koparkę gąsienicową w celu przestawienia rzeki na północnej stronie miasta Głuchołazy w celu umożliwienia dostępu do głównego kolektora ściekowego.

Z Lewina Brzeskiego informacje przekazywał komendant powiatowego PSP w Brzegu Dariusz Kulawinek – również nowy pełnomocnik MSWiA.

Działania w Lewinie Brzeskim mają opierać się teraz na sprzątaniu miasta z odsłoniętych przez wodę części czy udrażnianiu dróg. Do zadań służb należą także m.in. dokańczanie uszczelniania wałów czy kontynuacja pomocy humanitarnej.

Opolszczyzna od ubiegłego tygodnia zmaga się z powodzią. Najtrudniejsza sytuacja panuje m.in. w Głuchołazach.

PAP/ as/

