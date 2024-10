Leasing BMW – jaki model wybrać i na co zwrócić uwagę, poszukując odpowiedniej oferty?

Samochody marki BMW to bardzo popularny wybór w przypadku leasingu – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób prywatnych. Jaki model tego producenta szczególnie warto wybrać i co brać pod uwagę podczas poszukiwań oferty?

Leasing samochodu – abc

Leasingiem samochodowym nazywa się formę finansowania, która umożliwia jazdę wybranym autem w ramach comiesięcznych rat leasingowych. Leasingobiorca spłaca je przez ustalony w umowie okres – co najmniej 24 miesiące – a gdy ten dobiega końca, może wykupić auto na własność, zwrócić je firmie leasingowej lub przedłużyć kontrakt z tym samym bądź innym modelem.

Właścicielem pojazdu przez cały okres leasingu pozostaje leasingodawca. Ta opcja finansowania jest dostępna zarówno dla właścicieli firm, jak i dla osób prywatnych. Mogą oni wybierać pomiędzy podstawowym pakietem leasingu a wariantem rozszerzonym, który obejmuje wiele usług dodatkowych. Przykładowo, klienci Automarketu, którzy zdecydowali się na pakiet Comfort, mogą liczyć na:

koordynację likwidacji szkód; auto zastępcze w razie kolizji wymagającej naprawy; obsługę serwisową w wybranym limicie kilometrów; zakup, serwis, przechowywanie oraz wymianę opon.

Do jedynych obowiązków leasingobiorcy należy zatem tankowanie samochodu czy wizyty na myjni – całą resztą zajmuje się firma świadcząca usługi. To gwarancja dużej oszczędności czasu, która ma znaczenie szczególnie w przypadku firm zarządzających dużą flotą samochodów. Nic więc dziwnego w tym, że leasing cieszy się tak dużą popularnością – jak podaje Polski Związek Leasingu, wartość aktywnych umów oraz pożyczki leasingowej w 2023 roku przekroczyła 200 miliardów złotych.

Jakie modele BMW można wziąć w leasing?

Osoby poszukujące wygodnego auta zarówno do użytku prywatnego, jak i do celów firmowych, często decydują się na leasing samochodu cenionej marki BMW. W ostatnich latach kilka konkretnych modeli cieszy się szczególną popularnością. Sprawdźmy, które z nich okażą się najlepszym wyborem dla przedsiębiorcy, a które – dla rodziny z dzieckiem.

BMW leasing dla firm

Poszukując luksusowego modelu BMW, który pomoże zadbać o wizerunek marki i będzie stanowił jej reprezentacyjny element, w 2023 roku leasingobiorcy decydowali się głównie na:

BMW serii 3; BMW X3; BMW X5; BMW X1; BMW 5.

Leasing BMW na firmę to prosty sposób zarówno na poprawę swojej konkurencyjności na rynku, jak i na oszczędność kosztów. Comiesięczną ratę leasingową i ewentualną opłatę wstępną można bowiem wliczyć w koszty prowadzenia działalności, obniżając w ten sposób wysokość podatku do zapłaty. Co więcej, leasing samochodu pozwala też przewidzieć koszty jego eksploatacji na kolejne miesiące – a to ułatwia firmom planowanie kolejnych inwestycji.

Chcąc jeszcze bardziej ograniczyć wydatki, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na leasing używanych BMW. Przykładowo, w ofercie Automarketu znajduje się ponad sto atrakcyjnych modeli w wersji kilkuletniej (m.in. BMW 320, BMW X5, BMW X1 czy BMW 520) oraz kilkanaście samochodów producenta pochodzących prosto z salonu (np. BMW 116 czy BMW X3 w sportowym pakiecie).

BMW leasing dla osoby prywatnej

Samochody marki BMW to dobry wybór nie tylko dla biznesmenów, ale i m.in. dla rodzin, którym zależy na dużej ilości miejsca w aucie. Szczególnie popularne rozwiązanie, w przypadku BMW i leasingu konsumenckiego, stanowi model BMW X3 – SUV oferujący mnóstwo przestrzeni zarówno dla pasażerów, jak i dla kierowcy. Jako samochód rodzinny z powodzeniem sprawdzi się także BMW X1 z dzielonym drugim rzędem siedzeń.

Na co zwrócić uwagę, poszukując BMW do leasingu?

Biorąc BMW w leasing, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ofertą. Pierwsza z nich to ogólne warunki umowy oraz zakres usług – mogą one się różnić w zależności od wybranej firmy. Nie bez znaczenia jest również wybór modeli oraz sam stan techniczny i wizualny poszczególnych samochodów (w przypadku wariantu używanego). Dobrze również, jeśli pojazdy podlegają gwarancji producenta lub polisie ubezpieczeniowej od kosztów napraw – tak jak w przypadku samochodów dostępnych w Automarkecie.

Jeśli od dawna rozważasz leasing samochodu, jeden z modeli BMW z pewnością Cię nie zawiedzie. Wybierz luksusowe auto klasy premium lub praktycznego, rodzinnego SUV-a i ciesz się wygodną codzienną jazdą.