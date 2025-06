Leasing samochodu dostawczego na firmę - wszystko, co trzeba wiedzieć

Leasing samochodu dostawczego to popularna opcja zarówno dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Proste procedury, elastyczne warunki, korzyści podatkowe - to tylko niektóre zalety finansowania firmowej floty leasingiem. Sprawdźmy, jak wziąć auto dostawcze w leasing i co trzeba wiedzieć przed skorzystaniem z tego rozwiązania.

Jakie samochody dostawcze można wziąć w leasing?

Leasingodawcy finansują każdy rodzaj samochodów dostawczych. Marka, model, moc silnika czy inne parametry techniczne nie mają tutaj znaczenia. Można wziąć w leasing zarówno nowe, jak i używane samochody (zwykle auto w momencie spłaty nie może mieć więcej niż 8-10 lat). Leasingobiorca może wskazać zarówno auto dostępne w kraju, jak i samochód z zagranicznego salonu (zwykle z państwa na terenie Unii Europejskiej). Jeśli chodzi o typ nadwozia, do wyboru są między innymi:

• furgony;

• pick-upy;

• mikrobusy dostawcze;

• dostawczaki z zabudową;

• pojazdy specjalistyczne (np. chłodnie, lawety, kontenery).

Leasing dostawczaka a podatek VAT

Leasing samochodu dostawczego daje możliwość odliczenia 100% podatku VAT z tytułu umowy leasingu. Należy jednak ustalić, czy pojazd jest samochodem osobowym, czy może zostać zakwalifikowany jako ciężarowy.

Samochód dostawczy jak samochód ciężarowy

Samochody ciężarowe to pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, tymczasem standardowe auta dostawcze zwykle nie przekraczają tej wagi. Jednak zgodnie z art. 86a ustawy o VAT za samochód ciężarowy można uznać również:

• samochody o konstrukcji przystosowanej do przewozu minimum 10 osób łącznie z kierowcą;

• samochody z jednym rzędem siedzeń, który jest odseparowany ścianą lub trwałą przegrodą od części do przewozu ładunków, w tym pojazdy klasyfikowane jako van lub wielozadaniowe, a także samochody z otwartą przestrzenią ładunkową;

• samochody z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem służącym do przewozu ładunków, które stanowią oddzielne elementy pojazdu;

• pojazdy specjalne (agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, spycharka, ładowarka, podnośnik, żuraw).

W przypadku samochodu o konstrukcji wykluczającej użytek prywatny należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w OSKP oraz uzyskać stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Samochód dostawczy jak samochód osobowy

Samochód dostawczy może zostać zakwalifikowany jako samochód osobowy i wówczas zwykle przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50% podatku VAT. Jednak jeżeli leasingobiorca udowodni, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych, wówczas może odliczyć do 100% VAT. Należy w tym celu:

• zgłosić samochód w urzędzie skarbowym za pomocą druku VAT-26,

• sporządzić regulamin korzystania z pojazdu,

• prowadzić kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdu.

Jakie są warunki finansowania przy leasing auta dostawczego?

W standardowym leasingu auta dostawczego okres finansowania wynosi co najmniej 2 lata. Zwykle tego rodzaju leasing trwa nie dłużej niż 5 lat, jednak w określonych przypadkach można przedłużyć umowę do 7 lat. Na ogół wysokość wpłaty własnej mieści się w widełkach 0-45%. Oprocentowanie leasingu może być stałe lub zmienne. Leasingodawcy, którzy oferują leasing samochodu dostawczego na firmę, mogą również dostosować harmonogram spłaty do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Leasing samochodu dostawczego – formalności

W przypadku samochodów dostawczych stosuje się takie same procedury jak przy leasingu samochodu osobowego. Często przedsiębiorca może liczyć na uproszczone formalności. Wystarczy jedynie dostarczyć wypełniony wniosek o leasing oraz dowód osobisty i wpis do CEIDG/KRS. Zdarza się jednak, że leasingodawca oczekuje dodatkowych dokumentów, np. dokumentów finansowych za poprzedni i bieżący rok obrachunkowy, opis działalności czy umowę spółki. Decyzję o przyznaniu leasingu można otrzymać jeszcze tego samego dnia. Zdarza się, że na wybrany samochód nie trzeba czekać dłużej niż 3 dni, co z pewnością doceni każdy przedsiębiorca.

Artykuł sponsorowany