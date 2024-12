Libia – nowy rosyjski bastion w Afryce

Władze na Kremlu uruchomiły most powietrzny łączący Rosję ze wschodnią Libią, w szczególności z położoną na wschód od Bengazi bazą lotniczą Al-Chadim, gdzie stacjonują rosyjscy najemnicy - wynika z danych włoskiego portalu Itamilradar, śledzącego loty samolotów.

Itamilradar zaobserwował dwa samoloty Ił-76TD należące do rosyjskiego ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych, które odbyły pod koniec mijającego tygodnia kilka lotów między Rosją a wschodnią Libią. Samoloty te są często wykorzystywane w misjach rosyjskiego resortu obrony.

Tobruk staje się strategicznym portem i bazą lotniczą Rosjan

To kolejny dowód na to, że Moskwa, zwłaszcza po upadku reżimu Baszara al-Asada w Syrii, koncentruje się na wschodniej części Libii, gdzie próbuje rozbudować bazę lotniczą Al-Chadim i utworzyć bazę morską w Tobruku.

Loty te były możliwe tylko dlatego, że pozwoliła na nie Turcja, która - jako jedyny kraj członkowski NATO - nie zamknęła swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów.

Baza Al-Chadim jest dla Rosji kluczowym punktem tranzytowym, używanym do przerzucania sprzętu i pracowników do kopalni kontrolowanych przez najemników z Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, a także do wywozu wydobytego z tych kopalni złota. Na terenie tej bazy znajdują się również pomieszczenia, w których stacjonują rosyjscy żołnierze. Z niej też, jak ustalił portal AllEyesOnWagner, śledzący działalność rosyjskich najemników, Rosja przemyca broń objętą embargiem do Sudanu, pogrążonego od 18 miesięcy w wojnie domowej.

Rosja przerzuca siły z Syrii

W tym samym czasie, w sobotę, w Libii wylądował jeden z rosyjskich samolotów transportowych, który stacjonował wcześniej w bazie lotniczej Humajmim w prowincji Latakia w Syrii. Cytowany przez agencję Reutera syryjski urzędnik ds. bezpieczeństwa poinformował, że w najbliższych dniach do Libii zostaną przeniesione kolejne rosyjskie samoloty.

Oficjalnie Rosja deklaruje, że prowadzi rozmowy z syryjskimi rebeliantami, którzy obalili Asada i ma nadzieję utrzymać swoje bazy wojskowe w Syrii. Władze na Kremlu twierdzą, że jest to niezbędne w celu kontynuowania walki z „międzynarodowym terroryzmem”. Agencja Bloomberga informowała 12 grudnia, że Moskwa jest „bliska porozumienia” z syryjskimi władzami tymczasowymi i uważa, że wypracowała już „nieformalną” umowę, która pozwoliłaby jej zachować obie bliskowschodnie bazy.

Gdy Rosjanie przenoszą sprzęt i ludzi do wschodniej Libii, kontrolowanej przez wspieranego przez nią generała Chalifa Haftara, w części zachodniej, gdzie władzę sprawuje uznawany przez ONZ Rząd Jedności Narodowej z premierem Abd al-Hamidem ad-Dubajbą, aresztowano Rosjanina. Zarzucono mu działania, które „szkodzą porządkowi publicznemu i mają na celu korumpowanie libijskiej młodzieży”. Oskarżono go również o „powiązania z zagranicznymi grupami zbrojnymi, aktywnymi w Afryce„.

Reagując na to zatrzymanie, ambasada Rosji w Libii ostrzegła swoich obywateli przed odwiedzaniem tego kraju, zwłaszcza jego zachodniej części, „zarówno w celach prywatnych, jak i turystycznych”.

Z Monrowii Tadeusz Brzozowski (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. W NBP jest 427,2 ton kruszcu

Kolejny producent maszyn wynosi się z Polski

KRUS: Zmiany w składkach dla rolników

»»Terror pseudoaktywistów w Warszawie. Blokują ulice i śmieją się w twarz - oglądaj na antenie telewizji wpolsce24