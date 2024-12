Noworoczne plany finansowe Polaków – bardzo defensywne!

Co trzeci z Polaków (36 proc.) nie wie, na co wyda swoje środki w 2025 roku, zaś 31 proc. zamierza budować oszczędności, wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Niemal połowa badanych (49 proc.) nie spodziewa się zwiększenia swoich dochodów w następnych 12 miesiącach.

Czynniki geopolityczne i poczucie mniejszego bezpieczeństwa, mogą prowadzić do większej ostrożności w planowaniu wydatków i inwestycji długoterminowych.

Priorytety to budowa poduszki finansowej i spłata zobowiązań

„Kluczowymi celami na 2025 rok, poza bieżącymi oszczędnościami, są budowa poduszki finansowej (31 proc.) i wymarzone wakacje (28 proc.). Dla prawie co piątego Polaka (19 proc.) priorytetem pozostaje spłata zobowiązań. Zaskakujące jednak, że 36 proc. dorosłych wciąż nie wie, na co przeznaczy swoje środki w nadchodzącym roku - to może świadczyć o ostrożnym podejściu do planowania budżetu w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej” - czytamy w badaniu „Noworoczne plany finansowe Polaków”.

Zwiększenie wydatków w przyszłym roku Polacy planują w jednej dziedzinie - zdrowia i kondycji fizycznej (14 proc. wskazań) i rezygnują z wydatków np. na elektronikę oraz rozrywkę.

„Jednocześnie wiele osób myśli o gromadzeniu oszczędności na większe cele, takie jak zakup nieruchomości, podróże czy inwestycje - co deklaruje 21 proc. respondentów. Co czwarty Polak (24 proc.) chce bardziej kontrolować swoje finanse, eliminując niepotrzebne zakupy” - czytamy dalej.

„Ci, którym zależy na podreperowaniu domowego budżetu, najczęściej chcą znaleźć dodatkowe źródło przychodu (27 proc.) lub sprzedać niepotrzebne rzeczy (19 proc.). Zmianę pracy jako sposób na poprawę finansów rozważa 1/10 respondentów” - napisano też w materiale.

Patrzymy z niepokojem w przyszłość

Najpopularniejsze strategie poprawienia sytuacji materialnej to ograniczenie impulsywnych zakupów (45 proc.) oraz poszukiwanie korzystniejszych ofert (39 proc.).

„Badanie pokazało, że Polacy, mimo ambitnych planów na 2025 rok, z niepokojem patrzą w przyszłość, obawiając się wpływu czynników zewnętrznych na swoje finanse. Inflacja, stopy procentowe i sytuacja na rynku pracy to główne powody niepokoju aż dla 74 proc. respondentów. Co więcej, dla ponad jednej trzeciej z nich (34 proc.) te obawy są wyjątkowo silne, co podkreśla, jak dużą rolę odgrywa niepewność ekonomiczna w codziennym życiu Polaków” - czytamy dalej.

Jak wskazuje główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, rok 2025 przyniesie dalsze wyzwania w zarządzaniu budżetem, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia, które zmuszą Polaków do większej ostrożności w wydatkach.

„Wzrost obciążeń związanych z codziennymi zakupami oraz nadal wysokie koszty obsługi kredytów sprawią, że część osób skupi się na oszczędzaniu i przynajmniej częściowej rezygnacji z przyjemności takich jak rozrywka, czy kupowanie elektroniki. Z kolei czynniki geopolityczne i poczucie mniejszego bezpieczeństwa, mogą prowadzić do większej ostrożności w planowaniu wydatków i inwestycji długoterminowych. Polacy będą więc szukać sposobów na zwiększenie swoich oszczędności, jednocześnie ograniczając ryzyko związane z większymi zobowiązaniami. Te czynniki z pewnością skłonią do jeszcze większego nacisku na budowanie finansowej stabilności, ograniczanie zbędnych wydatków oraz szukanie bezpieczniejszych opcji finansowych. Każdemu z nas się to przyda” - podsumował Rogowski.

Badanie „Noworoczne plany finansowe Polaków” zrealizowane metodą CAWI przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, na próbie 1061 Polaków w wieku 18+, grudzień 2024 r.

