Ofiara pryszczycy. Kluczowa wystawa rolna odwołana

W tym roku nie odbędzie się zaplanowana na maj XXXI Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Decyzję o jej odwołaniu podjął minister rolnictwa Czesław Siekierski ze względu na zagrożenie chorobami zakaźnymi zwierząt - poinformowano na stronie internetowej wystawy.

O odwołaniu wystawy poinformował wiceminister Jacek Czerniak w piśmie wysłanym do organizatorów Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

„Uprzejmie informuję, że pan Czesław Siekierski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o odwołaniu w tym roku tego wydarzenia. Decyzja ta jest podyktowana aktualną sytuacją epizootyczną, wynikającą m.in. ze stwierdzenia w Niemczech pierwszego od 37 lat przypadku pryszczycy oraz wystąpienia na terytorium Polski ognisk choroby niebieskiego języka, oraz obawami hodowców dotyczącymi dalszego niekorzystnego rozwoju sytuacji epizootycznej” - czytamy w piśmie wiceministra.

Pod koniec stycznia o odwołanie tego wydarzenia jak i wystaw regionalnych zaapelowała m.in. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

„W związku z tym, uwzględniając stanowisko hodowców oraz traktując priorytetowo dobro hodowców, ochronę zwierząt oraz minimalizację ryzyka wystąpienia i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o odwołaniu Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w 2025 r.” - wyjaśnił Czerniak.

XXXI Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, zaplanowana była na 9-11 maja 2025 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Pierwsza Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się w sierpniu 1985 r., na terenach torów Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Wydarzenie to w stolicy było organizowane przez 15 lat. Od 2001 r., Krajowe i Narodowe Wystawy Zwierząt Hodowlanych odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Od 2012 r. wystawa ta jest organizowana co do zasady co dwa lata. XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się w Poznaniu w połowie maja 2023 r. Podczas tego wydarzenia wzięło udział 186 wystawców. Zaprezentowano wówczas ponad 700 sztuk zwierząt. Wystawę odwiedziło ponad 11 tys. osób.

