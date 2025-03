Sygnał kryzysu? Rolnicy tną inwestycje w maszyny

O 43 proc. spadła w styczniu w stosunku do grudnia ub.r. liczba rejestracji nowych ciągników, a o 6 proc. mniej zarejestrowano przyczep rolniczych – wynika z najnowszego zestawienia Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) na podstawie danych z CEPiK.

W styczniu br. rolnicy zarejestrowali (a de facto kupili) 671 sztuk nowych ciągników, jest to znacznie mniej niż pod miesiąc wcześniej, gdy zakupiono 1181 szt. ciągników rolniczych - był to rekordowy miesiąc w ub.r. pod tym względem. Jak wskazują analitycy Izby, od samego początku do końca 2024 roku zarejestrowano 8566 szt. nowych ciągników, a więc o 16,8 proc. mniej niż rok wcześniej (o 1734 mniej).

Najpopularniejsze marki nowych ciągników - to New Holland, Kubota, Case, Deutz Fahr oraz John Deere. Liderem pod względem geograficznym pozostaje Mazowieckie, a drugie miejsce należy do Małopolskiego, zaś trzecie – do Lubelskiego.

W przypadku zakupów nowych przyczep także odnotowano spadek, ale znacznie mniejszy, bo o 6 proc. W styczniu 2025 r. zarejestrowano 415 sztuk tj. niemal tyle samo jak w styczniu 2024. W całym 2024 r. zarejestrowano 5 358 szt. nowych przyczep czyli o ok. 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

Pozycję lidera w sprzedaży kategorii przyczepy utrzymuje Pronar. Udział w rynku tej marki Pronar w styczniu 2025 r. wynosi 28,4 proc. Druga jest marka Metal-Fach, z 15,4 proc. udziałem w rynku. Trzecie miejsce zajmuje Joskin z udziałami rynkowymi 6,5 proc.

»» O zmowie rynkowej na rynku ciągników czytaj tutaj:

Zmowa przy sprzedaży maszyn rolniczych?

Liderzy rynku maszyn używanych

Jak podaje PIGMiUR, mniejszą ilość rejestracji zauważyć też można na rynku wtórnym, choć w całym 2024 roku panował tu trend wzrostowy.

W styczniu 2025 zarejestrowano 2073 ciągniki używane czyli o 14 proc. (337 szt.) mniej niż w styczniu 2024. Liderem jest tu John Deere i to aż w trzech kategoriach wiekowych: 3-5, 6-10 i 11-20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat liderem pozostaje Ursus z udziałem w rynku na poziomie 12,9 proc. W ub.r. zarejestrowano 23 335 używanych ciągników.

W drugiej podstawowej kategorii maszyn „z drugiej ręki”, czyli w przyczepach, spadek, w stosunku do stycznia 2024 wynosi 23 proc. Łącznie na rynku wtórnym w 2024 r. zarejestrowano 6 995 przyczep używanych, czyli o 533 więcej niż przed rokiem.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemiecki koncern zamyka fabrykę. 3000 ludzi na bruk!

Skype do likwidacji! Przegrał ze smartfonami

Nie ma Obajtka i zyski Orlenu pikują

»»Trump pokłócił się z Zełenskim w Białym Domu na oczach całego świata. Pełna relacja na antenie telewizji wPolsce24