USA poza NATO? Musk mówi „tak”

„Zgadzam się” – napisał w niedzielę na kanale X Elon Musk, szef Departamentu Wydajności Państwa (DOGE), udostępniając post amerykańskiego komentatora politycznego, który stwierdził, że dla USA „nadszedł czas, by opuścić NATO i ONZ”.

Autorem wpisu jest Gunther Eagleman. Na swoim kanale X, który śledzi 1,3 mln osób, publikuje on prywatne poglądy i komentuje politykę Stanów Zjednoczonych. Eagleman jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa oraz skrajnej frakcji politycznej MAGA (Make America Great Again).

Postulat wyjścia USA z NATO

W sobotę republikański senator Mike Lee zaapelował o rozważenie wycofania się USA z NATO. Na swoim kanale X polityk nazwał północnoatlantycki sojusz „reliktem zimnej wojny”. W jego opinii jest to „świetna umowa dla Europy”, ale „niekorzystna umowa dla Ameryki”.

Lee w czwartek przedstawił senacie projekt ustawy DEFUND - Disengaging Entirely from the United Nations Debacle (Całkowite wycofanie się z klęski ONZ), która zakłada natychmiastowe opuszczenie przez USA struktur ONZ.

Stany Zjednoczone są jednym z członków założycieli ONZ i zasiadają jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. NATO skupia 32 państw członkowskich, 30 z Europy oraz USA i Kanadę.

PAP, sek

