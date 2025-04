Dziennikarstwo śledcze – fundament wolnych mediów

Prawdziwe dziennikarstwo to odwaga. Odwaga, by patrzeć władzy na ręce. By zadawać pytania, których inni się boją. By pokazywać prawdę, którą inni próbują ukryć. Nasi dziennikarze śledczy tropią afery, ujawniają niewygodne fakty, obnażają kłamstwa.

Po dramatach, których byliśmy świadkami, nie możemy milczeć. Śmierć Śp. Pani Barbary Skrzypek to symbol bezwzględności represyjnego aparatu władzy spod znaku 13 grudnia. Nie pozwolimy, by została zapomniana. Dzięki niezłomności naszych dziennikarzy ujawniamy wciąż nowe nadużycia władzy Tuska i – wierzymy w to mocno – możemy udaremnić haniebne plany zaszczucia innych niewinnych ludzi.

Naszą misją jest prawda i demaskowanie kłamstw. Chcemy pokazać dowody nikczemności, ujawnić afery i zbrodnie uśmiechniętej ekipy. Ale nie zrobimy tego bez Waszego wsparcia. Dlatego uruchamiamy zbiórkę na dziennikarstwo śledcze – fundament wolnych i niezależnych mediów.

Nie oszukujmy się – reżimowa telewizja ma ogromne środki, by manipulować, mącić i ukrywać prawdę. My mamy tylko naszą determinację i Waszą pomoc. Nie prosimy o fundusze na techniczne ulepszenia w naszej telewizji – jak robi konkurencja. Prosimy o wsparcie dla prawdy. O pomoc w walce o rzetelne, niezależne dziennikarstwo.

Jeżeli chcecie wesprzeć naszą misję, każda wpłata – nawet najmniejsza – ma znaczenie.

Razem damy radę!