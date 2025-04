Wielki kontrakt InPost. Miliony klientów w Europie

InPost podpisał z platformą Vinted umowę na dostawy w ośmiu krajach, zgodnie z którą do końca 2027 r. InPost będzie obsługiwał paczki Vinted w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, w tym za pośrednictwem swojej jednostki Mondial Relay.

Sprzedawcy używanych przedmiotów na platformie Vinted zyskają szybką, ekonomiczną i przyjazną dla środowiska opcję dostawy, korzystając z sieci InPost obejmującej ponad 82 tys. maszyn i punktów PUDO. Dla InPost, umowa zapewni znaczący wolumen od milionów członków Vinted w Europie i poza nią, przybliżając firmę do celu, jakim jest stanie się największym operatorem logistycznym w Europie.

„Cieszymy się, że możemy wzmocnić nasze partnerstwo z Vinted, demonstrując naszą zdolność do wspierania największych rynków i sprzedawców w całej Europie dzięki naszej rozległej sieci dostaw out-of-home. Ta umowa podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie niezawodnych i bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie dostaw i z niecierpliwością czekamy na przyczynienie się do dalszego sukcesu Vinted. To partnerstwo jest również świadectwem strategicznej wizji InPost, aby stać się numerem jeden w europejskiej logistyce. Zwycięstwa komercyjne, takie jak kontrakt z Vinted, są kluczowe dla strategii InPost i pomagają nam dalej wzmacniać międzynarodową obecność, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie niedawno zwiększyliśmy naszą obecność poprzez przejęcie Yodel” - powiedział założyciel i CEO InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuowania naszej współpracy z InPost i Mondial Relay na wielu rynkach europejskich. To partnerstwo doskonale wpisuje się w nasze zaangażowanie w dostarczanie naszym użytkownikom wydajnych i niedrogich rozwiązań w zakresie dostaw” - dodał wiceprezes Vinted Go Vytautas Atkočaitis.

Vinted to europejska platforma umożliwiająca sprzedawanie i kupowanie używanych przedmiotów. Vinted został założony w 2008 roku na Litwie i nadal ma siedzibę w Wilnie, z biurami na Litwie, w Niemczech i Holandii oraz ponad 2 000 pracowników.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

ISBnews

