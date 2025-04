Watykan: wierni żegnają papieża [ZDJĘCIA]

Tłumy wiernych z całego świata przybywają od środowego przedpołudnia do bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, gdzie wystawiona jest otwarta trumna z ciałem papieża Franciszka. W kierunku ołtarza przy Baldachimie Berniniego zmierza fala ludzi.

Trumna z ciałem papieża Franciszka na ołtarzu przy Baldachimie Berniniego w bazylice Świętego Piotra w Watykanie / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Wierni przechodzą przed prostą trumną, ustawioną na niewielkim podwyższeniu. Zgodnie z wolą Franciszka nie ma katafalku.

Wartę przy trumnie pełnią gwardziści szwajcarscy. Na krzesłach po obu stronach siadają niektórzy przedstawiciele duchowieństwa.

Kolejka wiernych w nawie głównej bazyliki Świętego Piotra w Watykanie / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Wszyscy podchodzą nawą główną bazyliki, powoli przesuwając się w stronę miejsca wystawienia trumny. Wiele osób robi zdjęcia. Wiele osób zatrzymuje się na chwilę modlitwy. Nad sprawnym przejściem wiernych przed trumną czuwają porządkowi.

Wartę przy trumnie pełnią gwardziści szwajcarscy. Wiele osób robi zdjęcia / autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Bazylika będzie otwarta w środę do północy, w czwartek od 7.00 do 24.00 , a w piątek od 7.00 do 19.00. Następnie o godz. 20 odbędzie się obrzęd zamknięcia trumny przed sobotnim pogrzebem Franciszka na placu Świętego Piotra.

W środę rano trumna została przeniesiona w procesji z kaplicy Domu Świętej Marty do bazyliki watykańskiej.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kołobrzeg. Wstęp na molo będzie jeszcze droższy

To niemożliwe?! Zadłużenie wzrosło o 31 mld zł

Tylko tym będzie można palić w kominkach

»»Koalicja niespełnionych obietnic. Polacy nie mają wątpliwości: to była ściema – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24