Ważna zmiana: ropa drożeje w oczach!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną w reakcji na wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że szef Fed Jerome Powell nie zostanie usunięty z tego stanowiska, bo on nie ma zamiaru go zwalniać - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 64,27 USD, wyżej o 0,94 proc.

Brent na ICE na czerwiec jest wyceniana po 68,06 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,92 proc.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegał w ub. tygodniu, że amerykańska gospodarka może spowolnić, jeśli Fed nie obniży stóp procentowych, krytykując szefa Fed Jerome’a Powella. Donald Trump rozpętał tyradę przeciwko Powellowi, a to wywołało na rynkach wyprzedaż akcji amerykańskich spółek, obligacji i dolara.

We wtorek jednak prezydent USA powiedział, że nie ma zamiaru zwalniać prezesa Rezerwy Federalnej mimo, że nazwał go „wielkim frajerem” i żąda od niego obniżenia stóp procentowych.

„Nie, nie mam zamiaru go zwalniać. Chciałbym, żeby był trochę bardziej aktywny w kwestii swojego pomysłu obniżenia stóp procentowych. To idealny moment, żeby obniżyć stopy procentowe. A jeśli tego nie zrobi, czy to koniec? Nie, to nie koniec” - powiedział Donald Trump.