Sygnały z RPP będą teraz kluczowe dla notowań złotego

Potencjał do dalszego wzrostu kursu EUR/PLN i przełamania oporu na 4,30 wyczerpuje się, a do głosu mogą bardziej dojść pozytywne informacje, które będą wspierać powrót notowań w stronę 4,25 - uważają stratedzy. Ich zdaniem, oczekiwania rynku na obniżki stóp procentowych w Polsce są zbyt wysokie, co sugeruje możliwość odbicia w górę rentowności SPW.

W środę ok. 16:10 EUR/PLN spada o 0,07 proc. do 4,286. USD/PLN idzie w górę o 0,68 proc. do 3,7766. EUR/USD zniżkuje o 0,74 proc. do 1,1349.

„Notowania EUR/PLN w ostatnich dniach utrzymują się wąskim paśmie wahań pomiędzy 4,27 a 4,30. Jeszcze we wtorek i krótkoterminowo w środę złoty osłabił się, w efekcie czego kurs przejściowo wzrósł w pobliże górnej bandy wspomnianego przedziału. Czynnikiem negatywnie wpływającym na wycenę złotego były rosnące oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce, które nasiliły się po publikacji słabszych od prognoz krajowych danych makroekonomicznych za marzec” - napisał w komentarzu dla PAP Biznes Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

Jak dodał, po rozczarowujących danych wtorkowych, w środę okazało się, że sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym spadła o 0,6 proc. rdr wobec prognozowanego przez ekonomistów wzrostu o 0,4 proc.

„W efekcie rynek instrumentów pochodnych zaczął wyceniać spadek stopy referencyjnej NBP przynajmniej o 200 pb. do 3,75 proc. w 2025 r. i o kolejne 50 pb. do docelowego poziomu 3,25 proc. w połowie 2026 r. Wydaje mi się, że jest to scenariusz zbyt radykalny (szczególnie w odniesieniu do br.) i w najbliższych tygodniach wypowiedzi przedstawicieli RPP powinny schłodzić te oczekiwania. Tym samym potencjał do wzrostu kursu i przełamania oporu na 4,30 wyczerpuje się” - napisał Mirosław Budzicki.

„Teraz do głosu mogą dojść pozytywne informacje z ostatnich godzin, sugerujące możliwość poluzowania protekcjonizmu handlowego przez USA, wycofanie się przez amerykańską administrację z działań mających na celu odwołanie ze stanowiska prezesa Fed, czy rosnące prawdopodobieństwo zawarcia pokoju na Ukrainie. Te czynniki z kolei będą wspierać w mojej ocenie powrót notowań EUR/PLN w stronę 4,25” - dodał.

Rynek długu

Jak ocenia strateg, nasilające się oczekiwania na obniżki stóp NBP wzmacniają wyceny polskich obligacji. Efektem tego był bardzo dobry wynik środowej aukcji regularnej. Ministerstwo Finansów uplasowało na niej obligacje o maksymalnej wartości 12 mld zł, a w ramach sprzedaży dodatkowej jeszcze za 0,36 mld zł, przy popycie wynoszącym 14,4 mld zł.

Jego zdaniem, poza oczekiwaniami na luzowanie polityki pieniężnej w Polsce, stronę popytową wspiera też perspektywa napływu środków z tytułu wykupu obligacji PS0425 w wysokości 21,7 mld zł i pozostające w trendzie spadkowym rentowności obligacji w Europie.

„W perspektywie najbliższych tygodni można sobie zadać jednak pytanie, czy rentowności 2-letnich obligacji w pobliżu 4,3 proc. lub 10-letnich blisko 5,2 proc. nie spadły do zbyt niskich poziomów. Za wyższymi dochodowościami papierów przemawiać może m.in. krótkoterminowy wzrost podaży na rynku pierwotnym. W czwartek bowiem BGK zorganizuje swoją aukcję, a w poniedziałek Ministerstwo Finansów kolejny przetarg z podażą 5-10 mld zł” - napisał Mirosław Budzicki.

„W mojej ocenie mamy też nadmierne oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce. Potwierdzeniem tej tezy może być np. środowa wypowiedź L. Koteckiego z RPP, który widzi przestrzeń do obniżek stóp na majowym posiedzeniu o 25-50 pb., a w całym 2025 r. o 100 pb. Analizując wypowiedzi innych członków Rady trudno znaleźć zwolenników dużo bardziej radykalnego luzowania polityki pieniężnej. To sugeruje wyraźne odbicie rentowności w górę, szczególnie w przypadku krótszych instrumentów. Nie wykluczam jednak, że stanie się to dopiero po majowym posiedzeniu RPP” - dodał.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kołobrzeg. Wstęp na molo będzie jeszcze droższy

To niemożliwe?! Zadłużenie wzrosło o 31 mld zł

Tylko tym będzie można palić w kominkach

»»Koalicja niespełnionych obietnic. Polacy nie mają wątpliwości: to była ściema – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24