Sikorski w Sejmie jak eurokrata, a nie szef MSZ

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił dziś w Sejmie informację ws. zadań polskiej polityki zagranicznej w 2025 r. Szef polskiej dyplomacji uderzył w opozycję, co wywołało negatywne komentarze polityków PiS. „Dużo puszenia się, pustej retoryki, mowy trawy, brak konkretów” - skomentował były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Na zakończenie swojego expose Radosław Sikorski posłużył się hasłem wyborczym kandydata KO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. „Cała Polska naprzód” – relacjonuje portal wPolityce.pl

To najtrudniejsze z moich wystąpień, z prostego powodu, sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od dekad — zaznaczył Radosław Sikorski z trybuny sejmowej.

Wojna u granic, zmiany w międzynarodowym układzie sił oraz globalne kryzysy gospodarcze i polityczne sprawiają, że stabilność, do której przywykliśmy w Europie, ugina się pod naporem nowych wyzwań. W polskich domach zagościł niepokój i pytanie: co będzie? Czy nam także grozi rosyjska agresja? Czy relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi zmierzają w kierunku kryzysu? Czy Europa potrafi szybko podnieść swoje zdolności obronne? — pytał.

Sikorski ocenił, że członkostwo w NATO i UE wzmacnia polską suwerenność. Obecny potencjał wszystkich krajów członkowskich NATO, liczony w środkach wydanych na obronność, to blisko 1,5 biliona, czyli 1500 miliardów dolarów. Budżet obronny Rosji to około 145 miliardów dolarów - informował szef MSZ. - Te liczby pokazują skalę naszego potencjału. I to, że dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, Rosja z nami nie wygra - mówił szef MSZ.

Ocenił, że świat współpracy europejskiej i atlantyckiej dał Polsce najlepsze 35 lat w jej tysiącletniej historii. A teraz autokraci i populiści chcą go zburzyć, nie proponując w zamian niczego lepszego. Jest to moment groźny, ale przez to i wzniosły. Bo wiele zależy od nas samych — zaznaczył szef MSZ.

Mieszanie kampanii do polityki zagranicznej

Na zakończenie swojego expose minister Radosław Sikorski posłużył się hasłem wyborczym kandydata KO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego „Cała Polska naprzód”.

Polska nie powinna łudzić się, że skorzysta na świecie, w którym ponownie zapanuje prawo pięści, albo że Polska będzie lepsza, gdy reszta Europy będzie gorsza. Odwrotnie. Powinna rzucić swe zasoby na rzecz obrony demokracji, poszanowania prawa, ładu międzynarodowego oraz sprawiedliwej, i sprawczej Unii Europejskiej. Stawką jest to, czy Europa nasz dom pozostanie jednym z centrów świata, czy zostanie rozdrapana na kilkadziesiąt zgłodniałych rynków zbytu? Czy będzie potęgą, czy popychadłem? Czy będzie współrządzić światem, czy zostanie skansenem? Od tego zależy bezpieczeństwo, dobrobyt i siła Polski. Cała Polska naprzód! — zaznaczył Sikorski.

Prezydent i opozycja krytycznie o wystąpieniu Sikorskiego

Sikorski o polityce zagranicznej w sejmie. Faktycznie ma trudne zadanie, bo wydostanie się z „europejskiego” (niemieckiego) bankructwa w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa i klapy polskiej prezydencji, to sprawa beznadziejna. Wiec można jedynie zaklinać rzeczywistość. Bogu dzięki, że PiS zdążył zwiększyć budżet na armię, zamówić uzbrojenie, powołać nowe jednostki i ma dobre relacje z USA. I na tym można budować! Bo to fakty, w przeciwieństwie do berlińsko-brukselskich mrzonek — napisał na platformie X były wicepremier prof. Piotr Gliński.

„Szkoda, że padło to partyjne hasło, szkoda, że tyle razy mieliśmy do czynienia z de facto politycznymi partyjnymi wycieczkami podczas tego wystąpienia” - powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po zakończonym expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego – wskazuje portal wPolityce.pl

Żałuję bardzo i przyjąłem z wielkim rozczarowaniem to, że pan minister nie znalazł w swoim wystąpieniu miejsca na to, żeby zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą współpracę międzynarodową jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza. Za kilka dni będziemy mieli szczyt Trójmorza. (…) Będzie to wielkie wydarzenie międzynarodowe, największe jakie ma miejsce w Polsce w okresie całej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Największe spotkanie przywódców w naszym kraju i pan minister nie znalazł miejsca w swoim wystąpieniu na to, żeby wspomnieć o tym wydarzeniu, ani o całej współpracy Trójmorza, która została zainicjowana przez Polskę. (…)— podkreślił prezydent.

Szkoda, że pan minister opowiadając o sukcesach polskiej prezydencji, które z całą pewnością nie sprowadziły się do obecności tutaj i podejmowania w Polsce ważnych decyzji ws. sprawach międzynarodowych i europejskich, bo ważne spotkania odbywają się w Paryżu, Brukseli i w innych miejscach. Premier Tusk na te spotkania jeździ, ale nie organizuje takich spotkań w Polsce. Nie wiem, czy wynika to z jego niechęci do tego, że musiałby współdziałać w tym zakresie z prezydentem RP, czy też wynika z jego niemocy i nieumiejętności zaproszenia do Polski przywódców międzynarodowych do kraju, który graniczy z pogrążoną w wojnie Ukrainą — mówił Andrzej Duda w Sejmie.

Jest jeszcze jedna bardzo bolesna kwestia, która żałuję, że nie wybrzmiała w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych. Nie będzie bezpieczeństwa europejskiego i nie będzie możliwości skutecznego postawienia blokady rosyjskiemu imperializmowi bez ścisłej współpracy euroatlantyckiej. (…) Niestety o tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w wystąpieniu pana ministra nie było praktycznie nic.

