Szynkowski vel Sęk o CPK: to jest prawdziwa miara sukcesu

Opluwano projekt CPK jako niepotrzebną megalomanię, tymczasem potężne konsorcjum międzynarodowe na tyle pozytywnie go ocenia, że jest gotowe zainwestować w niego grube miliardy - napisał we wtorek na Twitterze minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk, napisał na Twitterze, że „opluwano projekt CPK jako niepotrzebną megalomanię”.

Dziś niektórzy opozycyjni politycy deklarują, że chcą z niego rezygnować - dodał.

Zwrócił uwagę, że „tymczasem potężne konsorcjum międzynarodowe na tyle pozytywnie go ocenia, że jest gotowe zainwestować w niego grube miliardy”. Jego zdaniem, „to jest prawdziwa miara sukcesu odsądzanego od czci i wiary, a w gruncie rzeczy wykonującego doskonałą robotę ministra Marcina Horały”.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała poinformował we wtorek, że konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund zostali inwestorami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestor chce wyłożyć do 8 mld zł na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem.

Vinci Airports (część Vinci Group) to wiodący prywatny operator lotnisk na świecie; zarządza w różnej formie ponad 70 lotniskami w 13 krajach i zatrudnia ok. 270 tys. pracowników. Jest firmą o francuskim rodowodzie, acz aktualnie w strukturze właścicielskiej największą grupę stanowią udziałowcy instytucjonalni z USA.

IFM Global Infrastructure Fund to zaś fundusz inwestycyjny z Australii zarządzający aktywami o wartości ok. 143 mld dol., z czego ok. 64 mld dol. to inwestycje kapitałowe w infrastrukturę; ma w swoim portfelu udziały w 17 lotniskach na świecie, które wspólnie obsłużyły ponad 232 mln pasażerów w 2019 r. Wśród nich znajdują się m.in. Wiedeń, Manchester, Sydney, Melbourne, Perth i Brisbane.

Informacja Marcina Horały podana w serwisie X (d. Twitter) została wyświetlona ju ponad 1 mln razy.

