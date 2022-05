Rau jedzie do Turcji - ważna misja ministra!

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w piątek w Stambule spotka się z szefami MSZ Turcji i Rumunii, Mevlutem Cavusoglu i Bogdanem Aurescu. Wśród tematów ich rozmów będzie m.in. rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. Wieczorem szef polskiej dyplomacji ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Rau przebywa z wizytą w Turcji od czwartku wieczorem.

Tematem piątkowych rozmów szefów dyplomacji RP będą, jak informował rzecznik MSZ Łukasz Jasina, implikacje kryzysu bezpieczeństwa w Europie, wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, w tym dalsze plany wsparcia politycznego, militarnego i gospodarczego dla strony ukraińskiej.

Poruszone zostaną również kwestie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję i Finlandię oraz perspektywy rozszerzenia współpracy w ramach Trilogu.

Przed południem - po spotkaniu ministrów – zaplanowano wspólną konferencję prasową szefów MSZ Polski, Turcji i Rumunii.

Na marginesie wizyty odbędą się także bilateralne konsultacje polsko-tureckie i polsko-rumuńskie.

Ambasadorowie Szwecji i Finlandii 18 maja w kwaterze głównej NATO w Brukseli przekazali wnioski akcesyjne na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Prezydent Erdogan zapowiada, że Ankara nie poprze akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Sprzeciw Turcji spowodowałby zablokowanie przyjęcia obu państw do Sojuszu, ponieważ do tego potrzebna jest zgoda wszystkich 30 państw członkowskich NATO.

Według Associated Press Erdogan liczy, że w ramach negocjacji dotyczących przystąpienia tych dwóch państw do NATO zdoła zmusić zarówno je, jak i USA oraz ich sojuszników do ustępstw. Najważniejsze oczekiwanie Ankary - jak ocenia agencja - to zmiana polityki Helsinek i Sztokholmu wobec Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) oraz milicji syryjskich Kurdów, czyli Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG).

Wspierane przez Zachód siły YPG stanowią trzon Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które odegrały decydującą rolę w pokonaniu Państwa Islamskiego (IS) w Syrii. Ankara uważa je jednak za organizację terrorystyczną z powodu powiązań z separatystyczną i zdelegalizowaną w Turcji PKK.

Erdogan może też mieć nadzieje na to, że ponownie nakłoni USA do sprzedania Turcji myśliwców F-35; Waszyngton zawiesił te plany, gdy Ankara zdecydowała się, wbrew protestom USA, kupić rosyjski system przeciwrakietowy S-400.

