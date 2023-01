Jakie są koszty pompy ciepła? Sprzęt, montaż i użytkowanie

Ile kosztuje pompa ciepła i czy szybko się zwraca? Czy rzeczywiście pozwala zaoszczędzić? Okazuje się, że pompa ciepła jako odnawialne źródło energii jest coraz popularniejszym systemem

Pamiętaj, że realizacja takiej inwestycji wiąże się ze sporym wydatkiem, natomiast koszty pompy ciepła mogą się w miarę szybko zwrócić. Rzeczywiście jest tak, że już na etapie eksploatacji nieruchomości, użytkownicy mogą cieszyć się mniejszymi rachunkami, dzięki czemu początkowe koszty instalacji pompy ciepła nie są już tak duże. Dowiedz się więcej już teraz.

Jakie koszty należy ponieść w związku z kupnem i instalacją pompy ciepła? Musisz wiedzieć, że nie wystarczy kupić tylko pompy ciepła. Koszt inwestycji jest znacznie większy, ponieważ do opłat należy doliczyć również wydatki związane z instalacją takiego systemu.

Wiele zależy oczywiście od jakości i rodzaju samej pompy ciepła, ale również od warunków i wymagań technicznych w zakresie samej nieruchomości. Eksperci mogą szacować koszty pompy ciepła powietrze woda na podstawie chociażby metrażu domu, dla którego planowana jest taka instalacja. Tym samym, koszt całej inwestycji w pompę ciepła dla nieruchomości o powierzchni do 150 m2 to mniej więcej od 30 do nawet 50 tysięcy złotych. Trudno jest wskazać konkretną wartość.

Pewne jest, że nie należy oszczędzać, wybierając powietrzne pompy ciepła. Koszty takiej inwestycji są początkowo na pewno wysokie, ale zwracają się bardzo szybko. Co więcej, pompy ciepła to innowacyjne instalacje, które dzisiaj są nowatorskie, ale już niedługo staną się energooszczędnym standardem. Jeśli więc planujesz inwestycję w budowę domu, stawiaj na rozwiązania, które są zgodne z nowoczesną sztuką budownictwa, a nie w takie, które już niedługo odejdą do lamusa. Nieruchomość ma przecież trwać w swojej doskonałości przez najbliższych kilkadziesiąt lat, trudno więc od razu zakładać generalny remont domu w krótkim czasie od zakończenia budowy.

Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?

Specjaliści szacują, że inwestycja w system pompy ciepła może zwrócić się już po 5 latach jej eksploatacji, a w kolejnych latach generować wymierne korzyści finansowe. Sprawdź, jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła i oceń, czy chcesz skorzystać z tego rozwiązania.

Okazuje się, że koszty użytkowania pompy ciepła w wolnostojącym gospodarstwie domowym są naprawdę niewielkie. Wydatki miesięczne z tytułu generowania ogrzewania oraz ciepłej wody to mniej więcej 220 złotych. Jest to znacząco mniej, aniżeli korzystanie z tradycyjnych, nieenergooszczędnych i nieekologicznych systemów.

Do tych wydatków dochodzą jeszcze koszty utrzymania pompy ciepła, które na szczęście nie są wysokie w skali roku. Tak naprawdę wydatki wiążą się z samą eksploatacją pompy ciepła i są one przynajmniej o połowę niższe. O koszcie utrzymania instalacji można zaś mówić w przypadku ewentualnych usterek i koniecznych napraw. Pompa ciepła najlepszej jakości jest trwała i odporna na wszelkie czynniki, jej żywotność ocenia się nawet na kilkadziesiąt lat. Pamiętaj tylko, że aby utrzymać gwarancję producenta, inwestor powinien regularnie dokonywać przeglądu technicznego pompy ciepła. Realizuje go osoba z odpowiednimi w tym celu uprawnieniami odpłatnie.

Porównując jednak wydatki do oszczędności, jakie z biegiem lat generuje pompa ciepła, nie ma wątpliwości, że warto inwestować w taki system.