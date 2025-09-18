Królewski biznes Trumpa w Londynie

Inwestycje amerykańskich firm w Wielkiej Brytanii na gigantyczną kwotę 150 miliardów funtów – to efekt wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Londynie.

Po wielkim - w iście królewskim stylu - przyjęciu w Windsorze na cześć amerykańskiej pary prezydenckiej, przyszła pora na biznesowe rozmowy. Prezydent Donald Trump i premier Keir Starmer spotkali się dziś w wiejskiej rezydencji brytyjskiego premiera (Chequers) z przedstawicielami i szefami koncernów zainteresowanych inwestycjami i współpracą. Strona brytyjska może liczyć na duży sukces.

Amerykańsko-brytyjski pakt technologiczny

Już pojawiły się medialne doniesienia o swoistym pakcie technologicznym dwóch krajów czyli współpracy w zakresie sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych i energetyki jądrowej. Liderem ma być fundusz-gigant private equity – Blackstone, który planuje ulokować w różnych projektach 90 mld funtów w ciągu następnej dekady. Zobowiązania inwestycyjne Microsoftu opiewają na kwotę 22 mld funtów do 2029 roku, zaś Google - 5 mld funtów do 2027 roku, a chodzi o rozbudowę istniejącego centrum danych w Hertfordshire. W tej sytuacji nie dziwi opinia premiera Starmera, zamieszczona na oficjalnej rządowej stronie.

Ta umowa na rzecz dobrobytu technologicznego oznacza przełom pokoleniowy w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kształtując przyszłość milionów ludzi po obu stronach Atlantyku i zapewniając wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i możliwości w całym kraju – stwierdził.

Prezydent Donald Trump po przybyciu do posiadłości premiera Wielkiej Brytanii w Aylesbury / autor: PAP/EPA/ANDY RAIN

7600 nowych miejsc pracy w sektorze technologicznym

Dzięki nowym projektom technologicznym uda się utworzyć 7600 miejsc pracy, ale na tym lista inwestycji nie kończy się. Portal BBC wymienia także projekty funduszu Prologis (3,9 mld funtów) m.in. w innowacje w brytyjskim sektorze obronności, a także firmy technologicznej Amentum czy koncernu Boeing, który przebuduje w Birmingham dwa samoloty 737 na potrzeby Sił Powietrznych USA czy firmy inżynieryjnej STAX.

Do tego dochodzą plany współpracy przy budowie elektrowni jądrowych oraz małych reaktorów atomowych, które zapowiadano na kilka dni przed przyjazdem prezydenta Trumpa do Londynu.

Agnieszka Łakoma

