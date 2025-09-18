Technologiczna oś Waszyngton-Londyn

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent USA Donald Trump podpisali w czwartek w Chequers, 64 km na północny zachód od Londynu, umowę inwestycyjną o wartości 250 mld funtów. Koncentruje się ona przede wszystkim na nowych technologiach i sztucznej inteligencji.

Podczas spotkania z amerykańskimi i brytyjskimi przedstawicielami biznesu, Starmer powiedział, że ogłoszone w tym tygodniu inwestycje i transakcje między krajami „pobiły wszelkie rekordy”.

Spójrzcie tylko, co dziś razem osiągamy. Cóż za dzień! 250 mld funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk – stwierdził szef brytyjskiego rządu.

W jego ocenie, jest to „zdecydowanie największy pakiet inwestycyjny w historii Wielkiej Brytanii”.

Trust mózgów i kapitału

Trump zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych przedstawicieli biznesu oraz technologii, mówiąc do nich:

Jesteście najlepsi na świecie. Przejmujecie władzę nad światem”.

Jego zdaniem, relacja łącząca Wielką Brytanią i USA jest „bezcenna”. „To nierozerwalna więź, która nas łączy. Niezależnie od tego, co dzisiaj robimy, myślę, że jest nierozerwalna” – podkreślił.

Prezydent stwierdził, że podpisana umowa stworzy szanse warte miliardy dolarów. W jego ocenie, Wielka Brytania ma sektor zaopatrzenia dla przemysłu lotniczego i kosmicznego na światowym poziomie. - Wiele osób nie rozumie, jak ważna jest to branża – dodał. Trump określił podpisaną umowę inwestycyjną jako „historyczną”.

W spotkaniu wzięli udział brytyjscy i amerykańscy liderzy biznesu, w tym szefowie firm Nvidia, Microsoft, Rolls-Royce, Boeing, BAE Systems, GlaxoSmithKline, Alphabet, BlackRock i Citi Group. Po stronie Wielkiej Brytanii obecne były także kanclerz skarbu Rachel Reeves i minister spraw zagranicznych Yvette Cooper, a po stronie USA - sekretarz stanu Marco Rubio, minister finiansów Scott Bessent i minister handlu Howard Lutnick.

Brytyjski rząd podał, że wartość podpisanego pakietu inwestycyjnego jest rekordową sumą, jaką kiedykolwiek ogłoszono w związku z wizytą przywódcy w Wielkiej Brytanii.

Lista inwestycji

W pakiecie znalazła się m.in. budowa w Wielkiej Brytanii 12 zaawansowanych reaktorów modułowych przez X-Energy i Centrica o wartości 40 mld funtów, uruchomienie centrum danych przez amerykańską firmę Blackstone za 90 mld funtów czy stworzenie infrastruktury sztucznej inteligencji i największego na Wyspach superkomputera przez Microsoft za kwotę 22 mld funtów.

Po wystąpieniu na forum biznesowym i podpisaniu umowy przywódcy przeprowadzą rozmowę w cztery oczy, po której ma odbyć się konferencja prasowa.

Jeszcze tego dnia w godzinach popołudniowych prezydent USA i pierwsza dama opuszczą Wielką Brytanię, kończąc trzydniową wizytę państwową.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), sek

