Rekordowe kary i miliardowe efekty. UOKiK podsumowuje rok

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2025 roku, które podsumowuje działania tej instytucji w walce o uczciwe zasady gry. Jak podkreśla Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, minione dwanaście miesięcy było czasem wytężonej pracy, co bezpośrednio przełożyło się na wymierne korzyści dla portfeli Polaków oraz przejrzystość ofert handlowych.

„_To nie tylko zestawienie danych i statystyk, lecz przede wszystkim zapis konkretnych działań, decyzji oraz ich wpływu na funkcjonowanie rynku i codzienne życie konsumentów – zaznacza we wstępie do raportu Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Skala interwencji robi wrażenie, ponieważ w samym 2025 roku Urząd wydał aż 900 decyzji, a łączna kwota nałożonych kar finansowych przekroczyła barierę 1,1 miliarda złotych.

Ochrona konkurencyjnego rynku

Fundamentem aktywności Urzędu pozostała ochrona konkurencji, gdzie priorytetem było zwalczanie zmów cenowych i podziałów rynku. Szczególną uwagę opinii publicznej przyciągnęły rozstrzygnięcia w sektorze maszyn rolniczych, gdzie wieloletnie porozumienia uderzały bezpośrednio w interesy rolników.

„Przedsiębiorcy podzielili między sobą rynek, w wyniku czego rolnicy byli zmuszeni do zakupu maszyn i części zamiennych u konkretnego dostawcy, często po zawyżonych stawkach” – czytamy w sprawozdaniu na temat jednej z kluczowych spraw. Równie zdecydowane kroki podjęto wobec gigantów technologicznych oraz sektora finansowego.

Obrona konsumentów

W obszarze ochrony interesów konsumentów dominowały kwestie związane z niejasnymi promocjami w handlu elektronicznym oraz sektorem bankowym. UOKiK skutecznie interweniował w sprawach dotyczących tzw. wakacji kredytowych, nakładając na jeden z czołowych banków karę w wysokości blisko 118 milionów złotych za utrudnianie klientom korzystania z ustawowych uprawnień.

Rok 2025 przyniósł także nowe wyzwania legislacyjne i technologiczne. Urząd aktywnie włączył się w walkę z greenwashingiem, czyli pseudoekologicznym marketingiem, stawiając zarzuty liderom rynku e-commerce i logistyki.

Ważnym aspektem była także polska prezydencja w Radzie UE, podczas której UOKiK przewodniczył grupom roboczym kształtującym unijne prawo konsumenckie. Instytucja staje się coraz bardziej nowoczesna, o czym świadczy otrzymanie rekordowej oceny 3,5 gwiazdki w prestiżowym rankingu Global Competition Review. Dzięki skutecznemu egzekwowaniu przepisów, minimalna wartość przysporzeń dla konsumentów wynikających bezpośrednio z działań Urzędu w samym 2025 roku wyniosła aż 160 milionów złotych, co potwierdza, że silny nadzór nad rynkiem jest niezbędnym elementem polskiej gospodarki.

MW, Zespół wGospodarce.pl

