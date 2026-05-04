Mocne wejście PZU na rynki wschodnie

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł warunkową umowę nabycia 100 proc. akcji MetLife Ukraina, największego ukraińskiego ubezpieczyciela na życie.

„Przejęcie MetLife Ukraina to ważny krok w realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju silnej, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestujemy w lidera rynku z doświadczonym zespołem i odpornym modelem biznesowym, który wzmacnia naszą obecność w Ukrainie i znacząco zwiększa skalę działalności w segmencie ubezpieczeń na życie” – powiedział prezes PZU Bogdan Benczak, cytowany w komunikacie.

MetLife Ukraina to największy ubezpieczyciel na życie w Ukrainie

PZU podał, że MetLife Ukraina jest największym ubezpieczycielem na życie w Ukrainie, z udziałem w rynku sięgającym ok. 50 proc. Spółka obsługuje ok. 900 tys. klientów. Ma też silną pozycję kapitałową, rentowność na poziomie ok. 20 proc. oraz płynność, która zabezpiecza możliwość wypłaty dywidendy.

„Wykorzystanie doświadczeń i kompetencji zespołu MetLife Ukraina pozwala nie tylko na dalszy rozwój działalności Grupy PZU w Ukrainie, ale również na podnoszenie standardów oferty i obsługi na całym rynku. Ponadto jest to istotny krok w kierunku wzmocnienia zaufania klientów do rynku ubezpieczeń na życie w Ukrainie” - podkreślił prezes PZU Ukraina Maciej Szyszko.

Transakcja ubezpieczona przez KUKE

W związku z ryzykiem pogorszenia sytuacji wojennej i politycznej w Ukrainie transakcja jest objęta ubezpieczeniem przez KUKE z Grupy PFR - poinformowano w komunikacie.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy wchodzą oprócz PZU Życie m.in.: Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.

PAP

