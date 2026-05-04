Konto w Kasie Stefczyka dostępne jeszcze łatwiej i bezpieczniej

Kasa Stefczyka rozszerza możliwości zdalnego zakładania Prostego Konta, udostępniając nową metodę potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Rozwiązanie jest dostępne zarówno w aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online, jak i w bankowości elektronicznej i stanowi kolejny krok w rozwoju nowoczesnych kanałów cyfrowych.

Kasa Stefczyka konsekwentnie inwestuje w rozwój funkcjonalności swoich kanałów elektronicznych, odpowiadając na zmieniające się oczekiwania klientów oraz rosnącą rolę usług zdalnych. Najnowszym udogodnieniem jest możliwość potwierdzenia tożsamości przy zakładaniu Prostego Konta online z wykorzystaniem aplikacji mObywatel – rozwiązania, które zyskuje coraz większą popularność i znajduje się już w smartfonach milionów użytkowników w Polsce. Wprowadzenie tej opcji razem z wideoweryfikacją znacząco upraszcza i przyspiesza proces zakładania konta, eliminując konieczność fizycznego okazywania dokumentów.

mObywatel to rządowa aplikacja mobilna, umożliwiająca bezpieczne potwierdzanie tożsamości online w oparciu o dane pochodzące z wiarygodnych rejestrów publicznych. Dane są przekazywane wyłącznie za świadomą zgodą użytkownika, co zapewnia wysoki poziom kontroli i bezpieczeństwa. Integracja mObywatela z procesem zakładania konta w Kasie Stefczyka odpowiada na powszechny dziś model korzystania z usług cyfrowych – szybki, intuicyjny i dostępny z dowolnego miejsca.

Kasa Stefczyka dostosowuje ofertę do realiów cyfrowej gospodarki

Nowa metoda weryfikacji tożsamości to element szerszej strategii cyfrowej Kasy Stefczyka, w ramach której szczególną rolę odgrywa rozwój aplikacji mobilnej. Umożliwia ona kompleksową obsługę finansów – od zarządzania rachunkiem, przez realizację przelewów i zakładanie lokat, po składanie wniosków pożyczkowych. Niedawno Kasa Stefczyka wdrożyła również możliwość potwierdzania tożsamości e-Dowodem, a jeszcze w tym roku planuje udostępnienie kodów BLIK, które pozwolą na realizację szybkich płatności internetowych oraz przelewów.

Wdrożenie weryfikacji tożsamości przez mObywatel z wykorzystaniem wideoweryfikacji potwierdza, że Kasa Stefczyka aktywnie dostosowuje swoją ofertę do realiów cyfrowej gospodarki. Stawiając na rozwiązania powszechnie wykorzystywane i dobrze znane użytkownikom, Kasa Stefczyka łączy nowoczesność z wygodą, oferując klientom prosty i efektywny dostęp do usług finansowych, zgodny z duchem czasu i tempem współczesnych zmian technologicznych.

Konto oznacza rachunek płatniczy. Znaczenie pojęć dot. usług reprezentatywnych znajdziesz na www.kasastefczyka.pl/pad.

Zespół wGospodarce

