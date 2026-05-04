Strata przez mocnego złotego

Strata za rok 2025 wyniosła 35,74 mld zł w stosunku do niespełna 13,35 mld zł straty za rok 2024 – poinformował bank centralny w sprawozdaniu finansowym za rok 2025.

Jak podał bank centralny, na wynik finansowy za 2025 r. wpłynęły głównie:

► ujemny wynik z różnic kursowych walut obcych w kwocie -36,74 mld zł

► ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej w kwocie prawie -21 mld zł,

► dodatni wynik zarządzania rezerwami walutowymi w kwocie prawie 24,7 mld zł.

Koszty działania i amortyzacji wyniosły -2 mld zł.

NBP podał także, że na koniec 2025 r. kapitał NBP wyniósł ponad 58,5 mld zł.

„Wzrost kapitału NBP na koniec 2025 r. w porównaniu z końcem 2024 r. (z 20 190,3 mln zł do 58 546,8 mln zł) był spowodowany przede wszystkim wzrostem rynkowej ceny złota. Sytuacja ta przełożyła się na wzrost kapitału NBP przez zwiększenie przychodów niezrealizowanych z wyceny złota w kwocie 79 284,7 mln zł (…). Na zwiększenie kapitału NBP oddziaływał też wzrost przychodów niezrealizowanych z wyceny cenowej instrumentów finansowych – głównie ETF w kwocie 5 645,4 mln zł” – poinformował NBP w sprawozdaniu finansowym.

