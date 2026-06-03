Politycy pokazali, ile mają w portfelu

Premier Donald Tusk zarobił w ub. roku ponad 294 tys. zł; prezes PiS Jarosław Kaczyński ma ponad 360 tys. oszczędności, a Sławomir Mentzen (Konfederacja) posiada kryptowaluty o wartości ponad 10 mln zł - wynika z oświadczeń majątkowych posłów za 2025 r. zamieszczonych na stronie Sejmu.

Donald Tusk

Z oświadczenia premiera Donalda Tuska wynika, że ma oszczędności w wysokości 49 tys. 568 zł oraz 282 tys. 642 euro. Szef rządu wpisał też do oświadczenia dwie polisy na życie i dożycie Allianz, każda o wartości 70 tys. zł. W miejscu przeznaczonym na wpisanie ruchomości wartych powyżej 10 tys. zł Tusk wpisał zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. Szef rządu z tytułu diety parlamentarnej otrzymał 47 tys. 603 zł; jego wynagrodzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosło 294 tys. 977 zł.

Premier otrzymał emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 tys. 282 euro, emeryturę z ZUS w wysokości 144 tys. 423 zł i emeryturę z Belgii opiewającą na kwotę 2 tys. 504 euro. Z tytułu praw autorskich Donald Tusk zadeklarował uzyskanie 11 tys. 625 zł.

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził 363 tys. 406 zł oszczędności. Wskazał, że jest właścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. o wartości około 2 mln 200 tys. zł. Kaczyński oświadczył, że w 2025 roku otrzymał 47 tys. 603 zł diety parlamentarnej, 138 tys. 413 zł w ramach uposażenia sejmowego i 140 tys. 906 zł emerytury.

Prezes PiS ma także kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka; na 31 grudnia 2025 r., pozostało mu do spłacenia 29 tys. 660 zł. Wpisał do oświadczeniu również informację, że jest przewodniczącym rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, ale nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia, ponieważ jest to funkcja honorowa.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w oświadczeniu majątkowym wskazał, że zgromadził około 120 tys. zł oraz około 7 tys. zł w ramach funduszu inwestycyjnego. Zadeklarował, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 86 m kw o wartości około 650 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym Kosiniak-Kamysz wpisał także dwie działki rolne o wartości: ok. 28 tys. zł (własność) i ok. 22 tys. zł (współwłasność) oraz działkę budowlaną z udziałem w drodze dojazdowej o łącznej wartości ok. 220 tys. zł. Szef MON ma także garaż o powierzchni 25 m kw. i wartości 55 tys. zł.

Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że w 2025 roku, jako wicepremier, szef MON zarobił 262 tys. 422 zł. Otrzymał również 47 tys. 379 zł diety parlamentarnej. Wicepremier wpisał w oświadczeniu, że zarobił 42 tys. zł z tytułu wynajmu mieszkania. Podał również, że posiada kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł.

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że ma oszczędności w wysokości 185 tys. 797 zł zgromadzone w Banku Pekao SA, 538 zł w Biurze Maklerskim Banku Millennium SA, 97 zł w Biurze Maklerskim Pekao oraz 70 tys. zł w gotówce. Czarzasty zgromadził też 5 tys. euro.

Marszałek Sejmu wpisał też do oświadczenia akcje spółki MUZA SA w Warszawie o wartości 231 tys. 514 zł oraz obligacje TOSO 128/29 w Biurze Maklerskim Pekao o wartości 226 846 zł. Jako łączną wartość papierów wartościowych Czarzasty podał kwotę na poziomie 458 360 zł.

W oświadczeniu Czarzasty wpisał też dom o powierzchni 255 metrów kw. o wartości około 1,7 mln zł. Podał, że ma do niego tytuł prawny w postaci własności połowy udziału oraz współwłasności połowy udziału. Czarzasty jest też właścicielem mieszkania o powierzchni 35 metrów kwadratowych wartego około 400 tys. zł.

W wykazie nieruchomości marszałek Sejmu podał również nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,4932 hektara i wartości 2,7 mln zł. Jako tytuł prawny podał własność połowy udziału oraz współwłasności połowy udziału.

Czarzasty podał też w oświadczeniu, że w 2025 roku otrzymał dietę parlamentarną w kwocie 47 tys. 603 zł, wynagrodzenie w wysokości 311 tys. 236 zł.; wynajem mieszkania przyniósł mu 29 tys. 552 zł.

W wykazie mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych marszałek Sejmu wpisał: jacht motorowy VH 939 z 2000 roku o wartości 20 tys. złotych; wyposażenie domu o wartości 40 tys. złotych objęte współwłasnością; obrazy wycenione na 80 tys. złotych również stanowiące współwłasność; biblioteka licząca 15 tys. tomów o wartości szacunkowej 80 tys. zł objęta współwłasnością oraz wyroby ze złota o wartości 30 tys. złotych.

Sławomir Mentzen

Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen w oświadczeniu wykazał, że ma oszczędności w wysokości 901 tys. 216 zł, 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów oraz 165 funtów szterlingów. Mentzen ma także kryptowaluty - 33,7 bitcoinów wycenionych na 10 mln 548 tys. 672 zł oraz 20 tys. jednostek V-dolców o wartości 600 zł.

Mentzen ma również papiery wartościowe kilku firm, w tym firmy Mirbud SA (7,5 tys. akcji o wartości 111 tys. 150 zł), firmy Figenen Capital SA (1 tys. akcji o wartości 488 zł) oraz firmy Pure Biologics (1450 akcji o wartości 5 tys. 164 zł).

W oświadczeniu poseł zadeklarował również, że Fundacja Rodzinna Mentzen posiada środki pieniężne w wysokości 1 mln 315 tys. 979 zł, akcje Mex Polska SA o wartości 42 tys. 570 zł oraz akcje Mentzen SA o wartości 25 mln 942 tys. 41 zł.

Poseł Konfederacji podał, że w ramach wspólnoty małżeńskiej, posiada dom o powierzchni 370 m kwadratowych na działce o powierzchni 1 175 m kwadratowych o wartości 3,7 mln zł. Wraz z małżonką ma mieszkanie o powierzchni 107 m kwadratowych o wartości 900 tys. zł, a także działkę o powierzchni 1,5 tys. m kwadratowych wartą 2,5 mln zł.

Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro zgromadził około 260 tys. złotych oraz około 800 euro. Wykazał także własność domu jednorodzinnego o wartości 950 tys. złotych oraz trzech działek o wartości 175 tys. zł, 140 tys. zł i 170 tys. zł. Ziobro z tytułu uposażenia poselskiego uzyskał 141 tys. 940 zł, a z tytułu diety parlamentarnej 44 tys. 108 zł.

W swoim oświadczeniu b. minister sprawiedliwości w czasie rządów PiS stwierdził, że przebywając poza granicami Polski na oficjalnej konferencji w stolicy Węgier Budapeszcie został „zaskoczony sfabrykowanymi zarzutami oraz wnioskiem o aresztowanie”, w związku z czym podjął decyzję o pozostaniu za granicą. Zadeklarował, że nie dysponował wystarczającymi środkami na zorganizowanie obrony, w związku z czym zwrócił się o pomoc do Fundacji Instytut Polski Suwerennej. „Koszty obrony poniesione przez Fundację w 2025 r. wyniosły 57 tys. złotych netto” - oświadczył. Dodał, że zobowiązał się do zwrócenia całości kosztów, powiększonych o dodatkowe 50 proc. „Kwota zwrotu na ten rok, którą poniosę, wynosi 85 tys. 500 zł” - napisał. Zbigniew Ziobro jest prezesem tej Fundacji.

Ziobro oświadczył ponadto, że „12 listopada 2025 roku zajęte zostały środki pieniężne na jego rachunku bankowym, a także jego nieruchomości”.

Marcin Romanowski

Poseł PiS Marcin Romanowski zgromadził środki o wartości 13,6 tys. złotych oraz 8 mln 700 tys. forintów węgierskich, wartych w przeliczeniu blisko 104 tys. złotych. Nie wykazał własności żadnej nieruchomości ani działki. Podał, że z Sejmu otrzymał 16 tys. 92 zł., zaś z Węgiersko-Polskiego Instytutu Wolności 17,5 mln forintów, wartych około 209 tys. zł.

Romanowski oświadczył, że na jego rachunku bankowym funkcjonariusze publiczni, co do których - jak stwierdził - „istnieje uzasadnione podejrzenie działania w zorganizowanej grupie przestępczej”, dokonali zabezpieczenia w postaci „długu” do kwoty 114 mln 710 tys. 489,40 zł. Podkreślił, że nie są to „środki »znalezione« na jego koncie”, a w momencie ustanowienia zabezpieczenia znajdowało się na nim około 7 tys. zł.

„Wpisany na moim rachunku »dług« ww. wysokości to wartość projektów zrealizowanych z Funduszu Sprawiedliwości, które bezpodstawnie kwestionuje nielegalna prokuratura, dokonując tego w sposób uzasadniający podejrzenie popełnienia licznych przestępstw przez Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Adama Bodnara, Waldemara Żurka, prok. Marzenę Kowalską, prok. Piotra Woźniaka i inne osoby im podległe” - zaznaczył. Dodał, że projekty te zostały „zrealizowane oraz rozliczone”.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Orlen więdnie pod zarządem „fachowców” Tuska

Ruszyły samozbiory truskawek

Rynek złota i srebra - cisza przed burzą

»»Europa wpada w zadyszkę, a w Warszawie nocna prohibicja – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24