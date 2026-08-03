Wali się stary model rolnictwa

Polska wieś stoi na krawędzi zmiany, jakiej nie było od dekad. Dawny model, w którym gospodarstwa przechodziły z rodziców na dzieci, zaczyna się rozsypywać.

Liczby są bezwzględne – młodzi odchodzą, a rolnictwo zaczyna tracić fundamenty, na którym budowało swoją ciągłość przez pokolenia. Demografia wyraźnie pokazuje, że wieś się kurczy, a wraz z nią liczba osób żyjących z rolnictwa. Dziś to już tylko 7 proc. ogółu mieszkańców.

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Coraz częściej wskazuje się, że młode pokolenie nie widzi dla siebie przyszłości w pracy na roli. Najbardziej alarmujące są dane o braku zastępowalności pokoleń – na 100 starszych kobiet w rolnictwie przypada zaledwie 25 młodszych – do 34. roku życia. W praktyce oznacza to, że nie będzie komu przejmować gospodarstw, a ziemia zacznie trafiać w ręce coraz większych podmiotów. Eksperci oceniają, że ten proces jest nieunikniony i przyspieszy koncentrację gruntów.

Polska wieś zmienia się na naszych oczach i wszystko wskazuje na to, że powrotu do dawnego modelu nie będzie.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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