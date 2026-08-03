Kapusta i kalafior nie obrodziły, lepiej z ogórkami

Produkcja warzyw gruntowych w 2026 r. została wstępnie oszacowana na ok. 3,7 mln ton wobec 4,1 mln ton rok wcześniej co oznacza spadek o 9,8 proc. Na spadek zbiorów wpłynęły m.in. wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz niekorzystne warunki pogodowe na początku sezonu – wynika z szacunków GUS.

GUS wskazał, że początek okresu wegetacji nie sprzyjał uprawom warzyw gruntowych. Niedostateczna ilość opadów, niska wilgotność gleby oraz utrzymujące się chłody opóźniały prace polowe i powodowały nierównomierne wschody roślin. Dodatkowo pod koniec kwietnia wystąpiły silne przymrozki, które lokalnie uszkodziły wcześniej posadzone warzywa.

Poprawę warunków przyniosły opady deszczu w czerwcu i lipcu, które korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Jednocześnie wysokie temperatury pod koniec czerwca ograniczały wzrost roślin oraz sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych i nasileniu występowania szkodników.

Kapusty i kalafiora było dużo mniej niż przed rokim

Największą pozycją w strukturze zbiorów pozostanie kapusta, której produkcję GUS szacuje na ok. 533 tys. ton wobec 602,7 tys. ton w 2025 r. Zbiory cebuli mają wynieść ok. 575 tys. ton wobec 632,2 tys. ton rok wcześniej, a marchwi 509 tys. ton wobec 611,3 tys. ton.

Spadki prognozowane są także w przypadku kalafiorów, których produkcja ma wynieść ok. 105 tys. ton wobec 119,8 tys. ton w 2025 r., brokułów – 68 tys. ton wobec 78,6 tys. ton, oraz pomidorów gruntowych – 196 tys. ton wobec 223 tys. ton.

Ogórki i cukinia pa plusie

GUS szacuje, że zbiory pietruszki korzeniowej wyniosą 148 tys. ton wobec 158,4 tys. rok rok wcześniej, selerów korzeniowych 100 tys. ton, wobec 114,7 tys. ton, a ogórków 115 tys. ton wobec 104,6 tys. ton.

Produkcja dyni, kabaczka i cukinii została obecnie oszacowana na ok. 516 tys. ton wobec 477,3 tys. ton w 2025 r.

Ostateczny poziom zbiorów warzyw gruntowych będzie jednak zależał od dalszego przebiegu warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym.

PAP, sek

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