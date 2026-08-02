Kłopoty z zakupami w Żabce. Sprawdź, czy nie straciłeś

W niedzielę występują błędy przy naliczeniu rabatów na produkty w sklepach Żabka - poinformowała w niedzielę spółka. Jak podkreślono, problem został rozwiązany w blisko 90 proc. sklepów, a prace w pozostałych placówkach są kontynuowane.

Żabka przekazała PAP, że w niedzielę odnotowano błąd techniczny w mechanizmie promocyjnym, który wpłynął na sposób naliczania rabatów w części transakcji realizowanych w sklepach sieci. „Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości niezwłocznie podjęliśmy działania w celu usunięcia problemu, a zespoły techniczne pracują nad pełnym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu” - dodała firma.

Jak wskazano, według aktualnych danych problem został rozwiązany w blisko 90 proc. sklepów, a prace w pozostałych placówkach są kontynuowane.

„Na bieżąco pozostajemy w kontakcie z franczyzobiorcami i przekazujemy im aktualne informacje dotyczące sytuacji. Analizujemy również skalę wpływu incydentu na działalność sklepów” - podkreśliła Żabka.

Firma poinformowała, że po zakończeniu prac technicznych przeprowadzona zostanie analiza przyczyn incydentu i wdrożone zostaną działania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

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Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.

PAP, sek

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