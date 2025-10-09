Zarządy z nadania Tuska dołują państwowe spółki

Dziewiętnaście spółek giełdowych, w których kontrolę sprawuje państwo, drugi kwartał zakończyło stratą w wysokości 658 mln zł. To już trzeci kwartał na minusie odkąd rząd obecnej koalicji wymienił zarządy – wyliczył portal businessinsider.com.pl

Rozczarowaniem dla rynku były przede wszystkim wyniki PGE, bo analitycy prognozowali zysk 1,2 mld zł, a wyszła strata 9,6 mld zł. Ale w kontekście prognoz negatywnie też można podsumować kwartał dla Orlenu. Zamiast oczekiwanych przez analityków (ankieta PAP) 2,6 mld zł zysku netto było tylko 1,6 mld zł - wskazuje analityk portalu businessinsider.com.pl.

Największa elektrownia w Polsce jest bezwartościowa, a spośród elektrowni węglowych największej firmy energetycznej w Polsce tylko Elektrownia Opole ma jeszcze rację bytu (wycena na 4 mld zł, obniżona o 5 mld zł), reszta mogłaby być równie dobrze zamknięta — to punkt widzenia Grupy PGE, która po testach na utratę wartości doszła do wniosku, że Elektrownia Bełchatów, podstawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, warta jest zero. Kompleks Turów, ten sam, o który jeszcze parę lat temu walczyliśmy z Czechami i państwo płaciło kary na rzecz Unii, też w księgach finansowych wart jest zero. Elektrownia Dolna Odra i Rybnik podobnie.

Drugi kwartał w Holdingu Tuska ma jednak poza PGE też więcej negatywnych bohaterów. KGHM co prawda miał zysk, ale o 400 mln zł niższy rok do roku. Enea też wyszła na plus, ale o 389 mln zł niższy rdr. Wreszcie Grupa Azoty nie dość, że znowu straciła i to dwunasty kwartał z rzędu, to jeszcze o 169 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Sasin: grabarze polskich spółek strategicznych

Tak wygląda „kompetencja” ludzi Tuska: Polska traci majątek narodowy, a oni klaszczą, bo Excel się zgadza w Brukseli. Grabarze polskich spółek strategicznych – skomentował analizę businessinsider.com.pl Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych.

