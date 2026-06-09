Donald Tusk chwali się sukcesem PiS. "W ciągu 10 lat"

Minimalna płaca godzinowa ma rosnąć z roku na rok o 1,2 zł, a Donald Tusk przypisuje sobie wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich 10 lat jako swoje dokonanie.

Kpina – wzrost płacy o 1,20 zł

Wczoraj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało propozycję podwyżki płacy minimalnej na 2027 rok. Według projektu miałaby ona wzrosnąć o 180 zł brutto, a w przypadku stawki godzinowej – o 1,2 zł brutto.

Jak Donald Tusk chwali się dokonaniami Prawa i Sprawiedliwości

Wzrost płac. Po to rządzimy - komentuje trzykrotny wzrost płac w ciągu ostatnich dziesięciu lat premier Polski.

A teraz bez politycznej narracji

Rząd Tuska znów przypisuje sobie dokonania Prawa i Sprawiedliwości. Jakim sposobem? Najnowsza analiza Banku Pekao wskazuje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat płace w Polsce wzrosły aż trzykrotnie.

W Polsce płace podwoiły się w ciągu pięciu lat, a biorąc pod uwagę ostatnie dziesięć lat wzrosły trzykrotnie- zauważyli ekonomiści banku Pekao.

Wyjaśniamy o co chodzi

Wykres pokazuje, że od około 2015–2016 do 2023 roku płace w euro rosły systematycznie i stosunkowo szybko. Po 2020 roku wzrost wyraźnie przyspieszył, co widać po coraz bardziej stromej krzywej – w tym okresie dynamika wynagrodzeń była szczególnie silna.

Od momentu objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska (2023–2024) trend nadal pozostaje wzrostowy, jednak krzywa staje się wyraźnie mniej stroma, co oznacza spowolnienie tempa wzrostu.

Od kiedy rząd Donalda Tuska przejął władzę, czyli pod koniec 2023 roku, nie widać już kolejnego silnego skoku. Występuje kontynuacja trendu, ale w znacznie spokojniejszym tempie. .

Znów nie jego zasługi

Donald Tusk ponownie przypisał sobie wzrost płac. Należy jednak rozdzielić okresy rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej:

2015–2023 (rządy PiS)

-bardzo szybki wzrost wynagrodzeń nominalnych w złotych, - jednocześnie duża inflacja (szczególnie 2021–2023) i osłabienie złotego, co ograniczało realny wzrost siły nabywczej w części okresu.

od końca 2023 (rząd Donalda Tuska)

- to zbyt krótki okres, żeby „wyjaśniać” dekadowy trend płacowy,

- większość obserwowanych danych (np. 10-letnich) obejmuje głównie wcześniejsze lata,

- obecne wskaźniki są w dużej mierze kontynuacją trendów z poprzednich lat (rynek pracy, niedobór pracowników, presja płacowa).

przeliczeniu na euro, płace w Polsce podwoiły się w pięć lat i potroiły w dekadę

poinformowali ekonomiści Pekao w analizie opublikowanej w poniedziałek na platformie X.

Co mówią eksperci Banku Pekao?

Eksperci Banku Pekao ocenili, że choć płace w Polsce szybko rosną, to po przeliczeniu na euro stajemy się drożsi dla zagranicy. Oznacza to, że Polacy mogą czuć się bogatsi za granicą, ale Polska traci część przewagi kosztowej, co wpływa na inwestycje i konkurencyjność gospodarki.

Wydaje się, że tego przez lata brakowało. Wzrostowi płac w złotych towarzyszyła bowiem deprecjacja złotego i wynagrodzenia przeliczone na twardą walutę w zasadzie stały w miejscu. Klasie średniej brakowało konwergencji nominalnej - wskazali.

Co z inwestycjami?

„Płace w euro to miara naszej konkurencyjności kosztowej, a ich skokowy wzrost wyjaśnia wiele zjawisk i trendów z ostatnich lat, od kłopotów wielu branż przemysłu, po zakończenie boomu na outsourcing usług do Polski. Czy inwestorzy będą tu chętnie otwierać nowe centra usług wspólnych? Naszym zdaniem nie” - podsumowali ekonomiści Pekao.

Ile zarabiamy?

Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosło 9 562,88 zł, czyli około 2250 euro.

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pap, x, jb